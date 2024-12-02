© ufocar.ru

В России разработали внедорожный мотоцикл за 320 тысяч рублей. На выставке «Мотозима» дебютировал прототип байка от курганской фирмы Draxter. Телеграм-канал «Автопоток» утверждает, что легкий, простой и доступный мотоцикл повышенной проходимости способен разогнаться до 100 км/ч, а ожидаемая стартовая цена всего 320 тысяч рублей. Производство пока безымянной модели с китайским двигателем Lifan рассчитывают начать в следующем году.

Компания Draxter известна по производству мотоснегокатов, садовой технике и измельчителям древесины. Внедорожный мотоцикл сделан по тем же лекалам: основой послужил 20-сильный одноцилиндровый карбюраторный моторчик Lifan KP460E с воздушным охлаждением. Задняя ось приводится в движение цепью, тяга передается через вариатор типа Сафари.

Прототип байка был обут в зубастые отечественные шины Кама и штампованные диски, у него бесхитростная рама и простенькое оперение. Однако и цена мотоцикла относительно невысока, ведь один только двигатель Lifan стоит в розницу от 36 тысяч рублей. Продукцию выпускают в Курганской области, а офисы Draxter есть в Челябинске и Москве.

https://ufocar....-320-000-rublej

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈