Продукция отечественных предприятий на выставке «Электроника России». Сервер с четырьмя процессорами четвертого поколения, зондовые станции, полупроводники и контроллеры для БПЛА представили на выставке «Электроника России — 2024». На форуме показали разработки по 16 направлениям электроники, в том числе электронные компоненты, оборудование и материалы для их производства, вычислительную технику, телекоммуникационное оборудование, программное обеспечение и многое другое.

В этом выпуске:

00:00 — вступление о теме выпуска

01:04 — комментарий Константина Тимофеева, заместителя генерального директора по коммерческой деятельности АО «НИИПП»

02:15 — информация об изделиях компании «Радиокомп», в т. ч. о полётном контроллере для БПЛА

02:35 — комментарий Сергея Мелюкова, инженера-программиста, ООО «Радиокомп»

03:31 — информация о разработке и производстве конденсаторов АО «Элеконд»

03:41 — комментарий Равиля Гильмадрисламова, инженера по маркетингу, АО «Элеконд»

04:43 — информация об ИТ-экосистеме корпоративной печати ГК «Катюша»

04:52 — комментарий Андрея Ванькевича, руководителя отдела продуктового маркетинга ГК «Катюша»

07:01 — информация об установке струйной отмывки петербургского Центра «ЭЛМА» 07:14 — комментарий Василия Панасенко, маркетолога «СПбЦ «ЭЛМА»

07:52 — завершение выпуска

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