Производство холодильного оборудования запущено в Черкесске

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В Черкесске открыто первое в нашей стране производство кожухотрубных теплообменных аппаратов, которые необходимы для фреоновых холодильных систем. Это сделано на АО «Холодмаш», производственной площадке одного из крупнейших заводов Карачаево-Черкесии.

Компания «Холодмаш» — это правопреемник Черкесского завода холодильного машиностроения. Его основали в 1961 году в качестве предприятия, которое выпускает холодильное оборудование. С тех пор компания является одним из лидеров в сфере российского холодильного машиностроения.

В настоящее время завод АО «Холодмаш» запустил уникальное производство кожухотрубных теплообменных аппаратов, предназначенных для фреоновых холодильных систем. Это хороший пример замещения импорта в нашей стране. Это также сильный конкурент всем производителям из Европы.

Оборудование, которое предлагает завод, востребовано в разных сферах. Не только в пищевой промышленности, но и в химической и нефтехимической отраслях. Оно по своим характеристикам не уступает зарубежным аналогам. А сроки изготовления и доставки по всей стране намного короче, чем у тех же импортеров, что за рубежом.

Возможность запустить новое производство стал возможным за счет того, что в республике был реализован крупный инвестиционный проект. Однако каков конкретный объем инвестиций в запуск новой промышленной площадки, нигде не разглашается. Как пишет Рашид Темрезов, новое производство стало в России первым и единственным. И он подчеркнул это в своем официальном ТГ канале.

Также предприятие является единственным производителем в России полного цикла поршневых холодильных компрессоров производительностью от 25 до 100 кВт. С шестидесятилетним опытом производства, компания теперь производит специализированные микрокомпрессоры, востребованные в госкорпорациях «Роскосмос», «Ростатом», «Ростех». Она также выпускает теплообменное и компрессорное оборудование для промышленных холодильных систем.

Теперь в планах АО «Холодмаш» осуществить поэтапную модернизацию. Здесь желают расширить ассортимент поршневых холодильных компрессоров. Это поможет потеснить зарубежные компании с рынка. Это также поможет восстановить импортозамещение в сегменте холодильного оборудования.

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