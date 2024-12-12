На Южном Урале организовано производство крупногабаритных поковок для машиностроения

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Завод «Современные Кузнечные Технологии» («СКТ»), входящий в промышленную группу КОНАР, запустил в Челябинске производство поковок длиной до 12 метров и весом до 15 тонн. Ранее на предприятии изготавливали продукцию длиной до 8 метров. Выпускаемые поковки используются при изготовлении горнодобывающего, подъемного, прессового, нефтехимического, компрессорного и энергетического оборудования.

Инвестиции в приобретение современного оборудования превысили 350 млн рублей, из которых 211 млн рублей предоставил Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия».

«С использованием займа Фонда развития промышленности наше предприятие установило новейшее оборудование и организовало производство длинномерных изделий, ранее на заводе не выпускавшихся. Обновление станков устранило „узкое место“ по термической обработке и дополнительно загрузило „сердце“ завода — кузнечно-прессовый комплекс, что позволило более рационально использовать парк нагревательных печей. Среди нашей продукции — заготовки судовых валов, направляющих, штоков, элементов конструкций и кузнечно-штамповой оснастки, рабочих колес и шестерен практически для всех отраслей машиностроения», — прокомментировал директор ООО «СКТ» Александр Черкасов.

Помимо расширения ассортимента предприятие нарастило общие мощности по выпуску продукции на 45% - до 7,8 тысячи тонн в год.

Изготавливаемые поковки представляют собой валы и плиты постоянного или переменного сечения. Для их производства используются слитки весом до 25 тонн из различных марок стали, в том числе легированных, коррозионно- и жаростойких. Поставщиком сырья выступает литейный завод «БВК», также входящий в группу КОНАР.

Конечная продукция, выпускаемая из поковок, предназначена для работы под высоким давлением, воздействием ударных нагрузок, при экстремальных температурах (от ­70 °С до +650 °С) и в химически агрессивных средах. Например, в составе гидравлических прессов, буровых установок, компрессорных станций, энергетических турбин и реакторов.

Среди заказчиков — «Челябинский кузнечно-прессовый завод», «Уральский турбинный завод», «Челябинский трубопрокатный завод», «Уральский завод тяжелого машиностроения», «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», предприятия группыКОНАР и другие.

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