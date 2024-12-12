В Таганроге запустили производство тяжелых транспортных БПЛА

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На заседании экспортного совета генеральный директор компании «Первое ОКБ» Алексей Фитингоф рассказал о начале выпуска новой беспилотной машины.

По его словам, тактико-технические характеристики беспилотника из Таганрога сопоставимы с турецким БПЛА Bayraktar, однако российский дрон в 16 раз дешевле даже самой простой версии зарубежного аналога.

Фитингоф отметил, что прямое сравнение с Bayraktar не совсем корректно, так как турецкий аппарат является ударно-разведывательной машиной, а таганрогский дрон разработан как тяжелый транспортный аппарат. Тем не менее, опыт показал, что после небольшой модернизации даже коммерческие беспилотники могут быть эффективно адаптированы для боевых задач.

Разработка тяжелого транспортного беспилотника в Таганроге началась весной 2024 года. Конструкторы компании работают над созданием курьерского БПЛА с грузоподъемностью до 200 кг и максимальной дальностью полета до 1000 км.

Кроме того, на авиастроительном предприятии в Таганроге продолжается производство легких пилотируемых поршневых самолетов СП-30, выпускаемых в пяти модификациях. Эти воздушные суда имеют минимальную скорость полета 58 км/ч, максимальную — 150 км/ч, а крейсерскую — также 150 км/ч.

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