Электропоезд двойного питания ЭС105 приступил к испытаниям

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На юге страны приступили к испытаниям главной новинки этого года — двухсистемного «Финиста».

На Скоростном испытательном полигоне Белореченская — Майкоп наши специалисты из ВНИИЖТ проверят работу тормозной пневматической системы, воздействие на путь и стрелочные переводы на скорости до 160 км/ч.

Приёмочные и сертификационные испытания электропоезда двойного питания ЭС105 продлятся до марта следующего года. После тестирования на скоростном полигоне состав отправят на Экспериментальное кольцо в Щербинке. Здесь отечественную новинку:

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