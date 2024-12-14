Функциональный прототип электромобиля «Атом» прошёл испытания на дорогах общего пользования

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Разработчик электромобиля «Атом» — компания «Кама» — совместно со специалистами МГТУ им. Н. Э. Баумана завершили серию испытаний функциональных прототипов электрокара. Об этом говорится в сообщении компании.

Тесты проводились совместно со специалистами МГТУ им. Н.Э. Баумана и включали динамические, в ходе которых автомобиль с максимально допустимой массой двигался по специальным дорогам автополигона с различными типами покрытия.

Также проводились испытания на дорогах общего пользования, включая пробег по специально разработанному маршруту, который охватывал городские, пригородные дороги и автомагистрали. Для измерения нагрузок прототипы были оснащены датчиками, фиксирующими воздействия на элементы подвески и кузова.

В компании отметили, что полученные результаты помогут улучшить надёжность и безопасность электромобиля перед серийным производством. В Центре испытаний ФГУП «НАМИ» для «Атома» разработали специальный маршрут для ресурсных испытаний, позволяющий воспроизвести те же нагрузки на элементы автомобиля, что и на дорогах общего пользования, только на меньшем пробеге.

Серийное производство «Атомов» намечено на III квартал 2025 года, электрокары будут выпускать на столичном заводе «Москвич».

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