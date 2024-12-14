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Cepreu 14 декабря 2024, 15:11 Транспорт, спецтехника и логистика

Функциональный прототип электромобиля «Атом» прошёл испытания на дорогах общего пользования

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 © iz.ru

Разработчик электромобиля «Атом» — компания «Кама» — совместно со специалистами МГТУ им. Н. Э. Баумана завершили серию испытаний функциональных прототипов электрокара. Об этом говорится в сообщении компании.

Тесты проводились совместно со специалистами МГТУ им. Н.Э. Баумана и включали динамические, в ходе которых автомобиль с максимально допустимой массой двигался по специальным дорогам автополигона с различными типами покрытия.

Также проводились испытания на дорогах общего пользования, включая пробег по специально разработанному маршруту, который охватывал городские, пригородные дороги и автомагистрали. Для измерения нагрузок прототипы были оснащены датчиками, фиксирующими воздействия на элементы подвески и кузова.

В компании отметили, что полученные результаты помогут улучшить надёжность и безопасность электромобиля перед серийным производством. В Центре испытаний ФГУП «НАМИ» для «Атома» разработали специальный маршрут для ресурсных испытаний, позволяющий воспроизвести те же нагрузки на элементы автомобиля, что и на дорогах общего пользования, только на меньшем пробеге.

Серийное производство «Атомов» намечено на III квартал 2025 года, электрокары будут выпускать на столичном заводе «Москвич».

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Источник: https://iz.ru/1806673/2024-12-13/ro...kar-atom-protestirovali-na-dorogakh

  • Cepreu
  • 3
ФГУП «НАМИ», «Атом», электромобиль, испытания, Кама
  • Badassgoliath Badassgoliath
    14.12.2415:33:20

    Интересно, конечно. Надо полагать, что надеяться на высокий процент локализации поначалу не стоит?

    #1293932
    • Cepreu Cepreu
      14.12.2416:08:37

      Ранее обещали на начало производства локализацию на уровне 60-70 процентов. Однако, насколько понимаю, угроз потери поставок компонентов на ближайшую перспективу не предвидится, а там уже и наше производство должно обеспечить.

      #1293935
      • Badassgoliath Badassgoliath
        14.12.2416:41:15

        Ранее обещали на начало производства локализацию на уровне 60-70 процентов.

        Если так оно и будет, то это уже больше чем я предполагал.

        #1293939
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