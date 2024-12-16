В Афганистане начали собирать КамАЗы, но у них другое «лицо»

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Мавлави Забихулла Муджахид, официальный представитель Исламского Эмирата Афганистан, сообщил о том, что Национальная компания развития Афганистана (NDC) начала выпускать самосвалы местного производства. По опубликованному фото понятно, что речь идет о КамАЗе. Ресурс Motor конкретизирует: афганский самосвал очень похож на КамАЗ-45141 образца 2009 года.

Это машина с колесной формулой 6×6, длинной базой и кабиной старого поколения К3. Но есть и отличия от российского грузовика: в области фар новая «маска», над кабиной — надстройка, под задним бампером дополнительный обвес. Кузов не такой, как у КамАЗа-45141 — очевидно, кузов собирают где-то в Афганистане. О моторе ничего не говорится, но это может быть старый V8 КамАЗ-740.

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https://ufocar....hozhi-na-kamazy

https://motor.r...-14-12-2024.htm

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