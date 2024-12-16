В Владимирской области построен новый понтонный мост

Дорожники провели испытания нового понтонного моста через Урвановское озеро в Меленковском районе Владимирской области.

© dzen.ru

Три груженых «КамАЗа» общей массой 60 тонн, два грузовика по 40 и 20 тонн и один 60-тонный большегруз проехались по новой переправе, чтобы убедиться в прочности всех звеньев.

© dzen.ru

Успешно пройденные испытания были необходимы для учета всевозможных видов нагрузок на пролётное строение и показали, что новый 169-метровый понтонный мост может не только обеспечить беспрерывный проезд через озеро, но и позволит проезжать тяжёлой технике.

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