Великоросс 20 декабря 2024, 18:25 Новые и модернизированные предприятия агропрома
В Красноярском крае открыли новое отделение птицефабрики «Енисейский бройлер»Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В Манском районе открыли новое отделение птицефабрики «Енисейский бройлер на 300 тысяч цыплят.
С запуском новой площадки в Манском районе для местных жителей появились около сотни рабочих мест.
Всего на площадке к 2026 году планируют построить 24 корпуса, которые будут производить 18 тысяч тонн курятины в год.
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