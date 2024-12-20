В Красноярском крае открыли новое отделение птицефабрики «Енисейский бройлер»

© www.enisey.tv

В Манском районе открыли новое отделение птицефабрики «Енисейский бройлер на 300 тысяч цыплят.

С запуском новой площадки в Манском районе для местных жителей появились около сотни рабочих мест.

Всего на площадке к 2026 году планируют построить 24 корпуса, которые будут производить 18 тысяч тонн курятины в год.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈