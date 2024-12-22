На Коломенском заводе установлена новая система динамометрической затяжки с гайковертами

© kolomnadiesel.com

Система уникальна и разработана специально для Коломенского завода. С ее помощью несколько деталей затягиваются одновременно посредством специального механизма, что значительно снижает нагрузку на человека при выполнении операции.

Более того, параметры затяжки (требуемый момент и угол доворота) контролируются автоматически, что исключает возникновение несоответствий, связанных с человеческим фактором. Использование данной системы существенно повысит качество сборки двигателя.

© kolomnadiesel.com

© kolomnadiesel.com

© kolomnadiesel.com

© kolomnadiesel.com

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