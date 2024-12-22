стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
termometrix 22 декабря 2024, 11:22 Модернизация

На Коломенском заводе установлена новая система динамометрической затяжки с гайковертами

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © kolomnadiesel.com

Система уникальна и разработана специально для Коломенского завода. С ее помощью несколько деталей затягиваются одновременно посредством специального механизма, что значительно снижает нагрузку на человека при выполнении операции.

Более того, параметры затяжки (требуемый момент и угол доворота) контролируются автоматически, что исключает возникновение несоответствий, связанных с человеческим фактором. Использование данной системы существенно повысит качество сборки двигателя.

 © kolomnadiesel.com

 © kolomnadiesel.com

 © kolomnadiesel.com

 © kolomnadiesel.com

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: https://kolomnadiesel.com/news/detail.php?ID=13556

модернизация, производительность труда
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,