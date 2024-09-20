«Силовые машины» изготовили паровую турбину для модернизации Сургутской ГРЭС-1

Паровую турбину К-215-12,8, изготовленную на Ленинградском Металлическом заводе, установят на 16-м блоке Сургутской ГРЭС-1.

При участии представителей заказчика провели прокрутку турбины на валоповоротном устройстве и измерили контрольные точки, подтвердив высокое качество изготовления и сборки.

Турбина заменит ранее установленную К-210-130-3, произведённую также на ЛМЗ и проработавшую более 40 лет.

В рамках модернизации 16-го блока также обновят турбогенератор, подогреватели высокого и низкого давления, вспомогательное оборудование и внутритурбинные трубопроводы.

Сургутская ГРЭС-1, введённая в эксплуатацию в 1972 году, является первой электростанцией Западной Сибири и одной из крупнейших тепловых электростанций России. Она генерирует 17,3% мощности энергосистемы Тюменской области и снабжает теплом 45,9% города Сургута.

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