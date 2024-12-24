Липецкий завод «Полимер» модернизировал производство

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В 2024 году собственники Липецкого завода «Полимер», выпускающего резинотехнические и пластмассовые изделия, инвестировали около 90 млн рублей в модернизацию производства. Вложения были направлены на обновление оборудования и реконструкцию цехов.

В рамках обновления производственной инфраструктуры, для завода закупили современное оборудование, включая термопластавтомат, токарно-фрезерный и портальный обрабатывающий центры с числовым программным управлением. Стоимость оборудования составила более 67 млн рублей. Еще около 25 млн рублей было вложено в модернизацию цехов для установки нового оборудования.

Продукция завода поставляется на предприятия пищевой промышленности (мясокомбинаты, молокозаводы, рыбные и кондитерские производства), в компании, выпускающие газовые котлы, и частным предпринимателям.

На сегодняшний день на заводе функционируют цеха по производству резинотехнических изделий, пластмассовых изделий и вспененного полистирола. Также активно работает инструментальный цех, который занимается изготовлением пресс-форм любой сложности.

«Мы стремимся не только модернизировать наше оборудование, но и развивать собственные производственные мощности в области проектирования и производства пресс-форм. Это важно для импортозамещения, так как большинство подобных изделий сегодня завозится из-за границы. Также ремонт пресс-форм пользуется спросом, будем развивать еще это направление. Это очень долгосрочный процесс, наукоемкий, мы подходим к этому основательно», — рассказал «Площади» один из собственников предприятия Владимир Малышев.

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