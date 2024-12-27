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sergey k 27 декабря 2024, 10:38 Судостроение и судоходство

Танкер-газовоз «Алексей Косыгин» проекта Arc7 вышел на ходовые испытания

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 © paluba.media

25 декабря первый российский СПГ-газовоз «Алексей Косыгин» проекта Arc7 вышел с верфи ССК «Звезда» в Большом Камне на ходовые испытания. Об этом пишут зарубежные СМИ со ссылкой на данные из ShipAtlas — сервиса по отслеживанию судов.

Ввести судно в эксплуатацию планируют в начале 2025 года. Газовоз будет работать в рамках обслуживания проекта Арктик СПГ-2.

Танкеры-газовозы СПГ ледового класса ARC 7 предназначены для перевозки сжиженного природного газа и способны работать в суровых климатических условиях и преодолевать лед толщиной 2 метра. В движение судно приводят три уникальных винторулевые колонки, производство которых локализовано в Большом Камне на предприятии ВРК «Сапфир».

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Источник: https://paluba.media/news/185184

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СПГ-газовоз «Алексей Косыгин» проекта Arc7
  • Нет аватара elron
    28.12.2408:07:09

    на «Звезде», вроде бы, должны строиться суда большого водоизмещения. пытался найти характеристики «Косыгина» --- так их в сети просто нет. вроде как должен быть 80-90 килотонн. может быть, информированные люди на сайте прояснят ситуацию?

    #1294851
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