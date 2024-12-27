Танкер-газовоз «Алексей Косыгин» проекта Arc7 вышел на ходовые испытания

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25 декабря первый российский СПГ-газовоз «Алексей Косыгин» проекта Arc7 вышел с верфи ССК «Звезда» в Большом Камне на ходовые испытания. Об этом пишут зарубежные СМИ со ссылкой на данные из ShipAtlas — сервиса по отслеживанию судов.

Ввести судно в эксплуатацию планируют в начале 2025 года. Газовоз будет работать в рамках обслуживания проекта Арктик СПГ-2.

Танкеры-газовозы СПГ ледового класса ARC 7 предназначены для перевозки сжиженного природного газа и способны работать в суровых климатических условиях и преодолевать лед толщиной 2 метра. В движение судно приводят три уникальных винторулевые колонки, производство которых локализовано в Большом Камне на предприятии ВРК «Сапфир».

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