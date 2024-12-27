В Крыму открыли новую подстанцию скорой медицинской помощи

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В городе Саки открыли новое здание подстанции скорой медицинской помощи.

Новое здание подстанции скорой медицинской помощи общей площадью 895,40 кв.м. В здании на текущий момент будут размещены 4-5 бригад скорой медицинской помощи, которые обслуживают население г. Саки и Сакского района численностью более 24 тысяч человек.

В новом двухэтажном здании оборудованы комнаты отдыха и приема пищи, кабинет предрейсового и послерейсового осмотра, технический склад инженерного оборудования, гардеробные, душевые, комнаты временного хранения медицинских отходов и так далее. Подстанция укомплектована необходимой мебелью, оборудованием и оргтехникой.

На территории объекта организована стоянка и место технического осмотра автомобилей скорой медицинской помощи. Автопарк подстанции полностью укомплектован специализированными автомобилями на базе Ford Tranzit и резервными автомобилями.

Объект построен в рамках ведомственной целевой программы как часть процесса модернизации инфраструктуры службы скорой медицинской помощи.

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