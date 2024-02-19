В Приангарье построены новые школы и дома культуры

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В сельских районах Иркутской области открылись дома культуры и новая школа-сад, а также ещё два десятка других новых и отремонтированных социальных объектов.

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В Нижнеилимском районе в п. Соцгородок 5 октября 2023 г. (ранее не опубликовано) торжественно введён в эксплуатацию образовательный комплекс школа-сад для 60 учеников и 20 дошкольников. Новое, современное, благоустроенное здание школы возведено за три года за счёт областного и районного бюджетов по областной госпрограмме «Развитие образования» и включено в национальный проект «Образование».

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© nilim-raion.ru

В школе обустроены учебные кабинеты, спортзал, актовый зал, детский сад, единый пищеблок с новой мебелью и оборудованием. Территория школы полностью благоустроена, установлены многофункциональная спортивная площадка с резиновым покрытием для игры в волейбол и баскетбол, поле для мини-футбола, беговая дорожка, турники, тренажёры. Образовательный комплекс построен по новому проекту, который включен в реестр эффективных проектов Министерства строительства России для повторного применения.

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Новый Дом культуры построили в Тайшетском районе.

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Новый Дом культуры возвели в селе Рождественка Тайшетского района.Прежнее здание ДК серьёзно пострадало после наводнения 2019 года. Строительство нового культурного учреждения началось в ноябре 2021 года по национальному проекту «Культура». Новое одноэтажное здание выполнено из прочных конструкций. Его площадь составляет 675 кв. м. Стоимость работ составила порядка 87 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов.

В Куйтунском районе открыли новый Дом культуры.

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В посёлке Игнино Куйтунского района открылось новое культурно-досуговое учреждение — «Ленинский центр досуга». Его возвели по национальному проекту «Культура» и по Программе по восстановлению жилья и административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области, согласно Указу Президента Российской Федерации. Работы начали в 2021 году. На их проведение направили более 127 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов.Новое здание одноэтажное, выполнено из быстровозводимых конструкций. Его площадь составляет более 500 квадратных метров. В Доме культуры расположены кабинеты для работы кружков, гримёрка, костюмерная, административные и хозяйственно-бытовые помещения, а также универсальный актовый зал на 49 мест.

Строительство школы в поселке Дзержинск Иркутского района завершилось на год раньше срока.

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В посёлке Дзержинск Иркутского района на год раньше завершили строительство школы на 352 места. Новое здание четырехэтажной школы построено в рамках федеральной программы «Стимул», которая входит в федеральный проект «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда». Строительство учебного заведения в Дзержинске началось в 2020 году. По контракту работы должны были завершиться к концу 2024 года, однако было принято решение об ускоренной сдаче объекта.

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Ожидается, что с сентября 2024 года, после прохождения мероприятий по лицензированию, образовательное учреждение начнет работать в полном режиме. Школа состоит из пяти блоков, общая площадь здания составляет 9,9 тысяч квадратных метров. В ней размещены 22 учебных кабинета, спортивный и актовый залы, помещения для кружковых занятий, библиотека с читальным залом, медкабинет и пищеблок. Во дворе образовательного учреждения обустроена физкультурно-спортивная зона, которая включает площадку для занятий гимнастикой, стадион с футбольным полем и беговыми дорожками. Также в школьном дворе будет обустроен участок под учебно-опытную зону, в которую войдут школьный сад и питомник. На возведение объекта было выделено порядка 700 миллионов рублей из средств федерального и областного бюджетов.

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В деревне Мельхитуй Нукутского района открыли новый фельдшерско-акушерский пункт.

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Жители деревни Мельхитуй Нукутского района получают медицинскую помощь в новом ФАПе. Средства в размере более пяти миллионов рублей на возведение модульной конструкции выделены в рамках реализации регпроекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

Новый ФАП в селе Одинск Ангарского городского округа принял первых пациентов.

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Фельдшерско-акушерский пункт в селе Одинск Ангарского городского округа возвели благодаря реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», входящего в национальный проект «Здравоохранение».

Новый ФАП открыли в Жигаловском районе.

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В селе Дальняя Закора Жигаловского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. В нём есть кабинеты фельдшера и акушерского осмотра, процедурно-прививочный кабинет, комнаты для хранения лекарств, а также помещения для персонала и для хранения инвентаря.

В Усольском районе возвели две амбулатории.

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В посёлках Тельма и Средний Усольского района возвели здания врачебных амбулаторий.На приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций выделили 70 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

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Культурно-досуговый центр открыли после капремонта в Осинском районе.

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В деревне Лузгина Осинского района после капитального ремонта открыли Культурно-досуговый центр. Ремонт проводили с 2022 года по государственной программе «Развитие культуры», на эти цели было выделено более 38 млн рублей. Специалисты поменяли крышу, утеплили подвал, обновили стены, полы и потолки в помещениях, отремонтировали систему электро- и водоснабжения, канализации, установили новые душевые кабины, смонтировали современную пожарную сигнализацию. Также восстановили и покрасили фасад, сделали благоустройство и освещение прилегающей территории.

После капитального ремонта открылась Корсукская средняя общеобразовательная школа Эхирит-Булагатского района.

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Капитальный ремонт Корсукской средней общеобразовательной школы Эхирит-Булагатского района проведен в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Обновление школьной инфраструктуры в Иркутской области в рамках этой федеральной программы проводится в регионе с 2022 года, в течение двух лет 59 общеобразовательных организаций модернизировали свои пространства для обучения и воспитания обучающихся с привлечением средств федерального бюджета. Всего на эти цели было выделено порядка трех миллиардов рублей. Из них на капитальный ремонт и оснащение оборудованием Корсукской школы из средств федерального и регионального бюджетов направлено более 60 млн рублей. Типовое здание Корсукской школы построено в 1988 году, капремонт здесь ни разу не проводился. В этой образовательной организации обучаются 93 ученика из пяти сел Эхирит-Булагатского района: Корсук, Ишины, Сагарук, Тотохон и Шохтой.

Завершено благоустройство территории Покровской средней общеобразовательной школы Баяндаевского района.

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Капитальный ремонт здания школы был завершен в конце 2022 года в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Технический износ здания был очень большим. На капремонт и оснащение было направлено более 36 млн рублей из федерального бюджета. В 2023 году проведено благоустройство территории образовательного учреждения. На это направлены средства регионального бюджета — более 22 млн рублей, выполнены работы по устройству проездов, тротуаров и спортивных площадок; монтажу закладных элементов опор наружного освещения; монтажу опор ограждения территории школы. Сделано ограждение воркаут-площадки, установлены малые архитектурные формы, выполнено ограждение участка школы, установлены световые опоры. П

В поселке Хребтовая Нижнеилимского района 83 ученика приступили к занятиям в модернизированном здании школы.

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Капитальный ремонт в деревянном здании школы 1968 года постройки, с достаточно сильным износом проводили по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования», поддержанной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.Комплексный капитальный ремонт одноэтажного деревянного здания был рассчитан на один год. Выполнена замена полов, оконных и дверных блоков, а также изношенных деревянных элементов несущих стен. Полностью обновлены инженерные сети, проведены все необходимые электромонтажные и отделочные работы, установлена новая пожарная сигнализация. На эти цели было направлено в 2023 году порядка 70 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Кроме того, в рамках модернизации в школе появилась новая мебель и оборудование, на эти цели выделено более 7 млн рублей.

Новый детский сад построен в деревне Усть-Куда Иркутского района

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В деревне Усть-Куда Иркутского района завершено строительство детского сада на 145 мест. Новое дошкольное учреждение возводят в рамках нацпроекта «Демография». На его возведение направили более 244 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Двухэтажный детский сад рассчитан на семь групп. В каждом помещении групп обустроили раздевалки, игровые комнаты, буфетные, спальни и санузлы. Также в дошкольном учреждении оборудуют прачечную, залы для занятий музыкой и физкультурой, медицинский пункт и пищеблок.

Новый арт-объект установили при въезде в поселок Усть-Ордынский.

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При въезде в поселок Усть-Ордынский рядом со знаменитой скульптурой «Всадник» установили девять сэргэ — ритуальные коновязные столбы, особо значимые в бурятской культуре. Издавна у бурят коновязь — сэргэ — не просто бытовой предмет, но знак, символ родового места. Кочевники устанавливали поблизости от своих жилищ специальные столбы для привязывания лошадей не только с практической целью, но и для проведения различных обрядов.

Девять сэргэ в новой арт-группе на въезде в поселок Усть-Ордынский — число не случайное, оно является сакральным. Этнографическая окраска объекта выполнена из дерева, что, по замыслу автора, является символом связи с небом, землей и космосом. В центральной части въездной группы установлен информационный стенд с общей информацией об Эхирит-Булагатском районе.

Ключи от новых квартир вручили детям-сиротам в Усть-Уде и Балаганске

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В Усть-Уде и Балаганске дети-сироты получили ключи от новых квартир. Их построили по подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2019-2024 годы по государственным контрактам полного цикла 2022 года. Все квартиры имеют чистовую отделку, сантехническое оборудование, электрическую плиту. В Усть-Уде в каждой из восьми квартир есть отдельный вход и небольшой земельный участок. В Балаганске это восемь отдельно стоящих домов, каждый с придомовой территорией.

Дом народного творчества «Радуга» открылся в деревне Куда.

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Дом народного творчества «Радуга» открыли в д. Куда по адресу: ул. Васильева 1/5. Это второй Дома народного творчества в Хомутовском МО. Появление такого социального учреждения жители д. Куда ждали 18 лет. Реализовать проект удалось на средства спонсоров. В новом Доме творчества предусмотрены кабинеты декоративно-прикладного искусства, вязания, ткачества, изобразительного искусства и гончарная мастерская. И даже выставочный зал.

В Осинском районе досрочно сделали капремонт клуба.

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Капремонт Грязнушенского сельского клуба в Осинском районе завершили досрочно. Строители отремонтировали кровлю и фасад, заменили окна, двери, электропроводку и систему отопления. Также в здании клуба проведены отделочные работы, установлена пожарная сигнализация. Внутренняя отделка здания выполнена из звукоизоляционных плит. Здание клуба было построено в 1968 году и еще ни разу капитально не ремонтировалось.

© nilim-raion.ru

Спортзал, детсад и школу открыли после капремонта в Баяндаевском районе.

© nilim-raion.ru

В Баяндаевском районе после капремонта открыли детский сад в Ользонах, спортивный зал Хоготовской школы и Покровскую школу.

© nilim-raion.ru

© nilim-raion.ru

Дом культуры отремонтировали в селе Анга.

© nilim-raion.ru

В селе Анга Качугского района открылся после капитального ремонта Ангинский культурно-информационный центр. Работы в здании культурного учреждения проводились в 2023 году. Дом культуры на 200 мест с библиотекой был построен в Анге в 1980 году и с тех пор капитальный ремонт в нём не проводился. Рабочие покрасили стены и потолки в зрительном зале, кабинетах, на пол постелили новый линолеум, заменили старые двери в помещениях, котельной, киноаппаратной. Кроме того, отремонтировали фасад и отопительную систему, установлена охранно-пожарная сигнализация. На это было выделено более 11 млн рублей по государственной программе Иркутской области «Развитие культуры».

Новый детский сад открыли в Осинском районе.

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В деревне Лузгина Осинского района после капитального ремонта открылся детский сад. В здании детского сада обновлен фасад, смонтированы инженерные системы, заменены входные двери и окна. Также проведены отделка внутренних помещений, монтаж напольного покрытия, установка сантехники. Строители благоустроили прилегающую территорию: установлены игровые площадки, теневые навесы, малые архитектурные формы, дренажные колодцы, ограждение и детские игровые комплексы. Работы провели по государственной программе «Развитие образования». Стоимость работ составила порядка 85 млн рублей из областного и местного бюджетов.

На станции Мельниково в Иркутске открыли новый пассажирский павильон.

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На остановочном пункте Мельниково в Иркутске введён в эксплуатацию новый павильон. В модульном здании есть билетная касса и зал ожидания. Помещения оборудованы по последнему слову техники, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

© nilim-raion.ru

Павильон оснащён системами видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализацией. Для поддержания оптимального микроклимата в помещении установлены системы автоматической вентиляции и кондиционирования, а навигационная система и световые лайтбоксы облегчают ориентирование пассажиров на территории остановочного пункта.Ежедневно через остановку Мельниково проходят 33 электрички, перевозящие более 500 пассажиров в зимний период и более 900 пассажиров в летний период.

В Ербогачене построили новое здание ветеринарного участка.

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Новое здание ветеринарного участка введено в эксплуатацию в поселке Ербогачен. На приобретение и установку модульной конструкции сборно-разборного типа из областного бюджета выделили 2 млн рублей. Ранее ветучреждение располагалось в помещении, построенном в 70-х годах прошлого века, в котором ни разу не проводился капитальный ремонт. Новое здание возведено менее, чем за год. Все необходимые материалы были закуплены и доставлены на место по зимнику. В здании, площадью 36 кв.м. обустроены зал для приема домашних животных, аптека и техническая комната, где установлен котел для обогрева помещений, работающий как на дровах, так и на электроотоплении. Также приобретены холодильник, операционный стол и новый инструментарий.

В деревне Грановщина Иркутского района открыли пожарную часть.

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Пожарная часть № 161 в деревне Грановщина открыта сегодня по улице Объездная, 130. Ангаро-модульная конструкция возведена по госпрограмме «Безопасный город». На строительство и приобретение пожарного оборудования из областного бюджета выделено более 110 млн рублей. Площадь нового здания — более тысячи квадратных метров. 4 единицы техники и 44 сотрудника пожарной части № 161 готовы к службе. Дежурство в суточном режиме будет вести караул из девяти человек личного состава.

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