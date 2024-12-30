В Сорочинске за счет льготного кредита открыли цех по производству ржаной муки

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В Сорочинске заработал цех по производству ржаной муки. В ООО «СВС-Агро», возглавляемое Сергеем Ульяхметовов, две мельничные установки будут производить 40 тонн этой муки в сутки.

Обслуживать производство смогут 2-3 человека, не считая лаборанта, грузчиков и прочий вспомогательный персонал. Оборудование закуплено за счет льготного кредита.

Само предприятие существует около 10 лет, специализируется на растениеводстве. В хозяйстве выращивают пшеницу, рожь, кукурузу, подсолнечник.

В этом году ООО «СВС-Агро» получило самый высокий в Сорочинском округе урожай озимых культур: пшеницы — 42 центнера с гектара, ржи — 25 центнеров с гектара. Добились этого за счет использования минеральных удобрений и качественных семян.

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