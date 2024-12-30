ЦППК получила 10 новых трёхдверных поездов «Иволга 4.0»

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Десять новых поездов «Иволга 4.0» передали Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) для поездок на третьем и четвертом диаметрах.

Между тем ЦППК запустила на МЦД-4 четвертую «Иволгу 4.0». Данная модель трехдверного электропоезда российского производства. В 11-вагонной компоновке «Иволга 4.0» вмещает свыше 2,5 тысячи пассажиров одновременно.

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