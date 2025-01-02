Обновление пограничного флота России в 2024 году

Сданы:

1. В Таганроге состоялось торжественное поднятие флагов на двух новых пограничных сторожевых катерах проекта КС-850, поступивших на вооружение в дивизион пограничных кораблей Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

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Катер способен развивать скорость более 70 км в час. Управлять им можно с помощью изменения положения сопла водомета и применения реверсивно-рулевого устройства. Отсутствие выступающих частей в подводной части катера помогает значительно снизить сопротивление, что улучшает маневренность судна.

Спущены на воду:

1. В Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Алмаз» спущен на воду пограничный сторожевой корабль 3-го ранга «Кавказ» проекта 10410.

Характеристики:

Длина: 49,5 м

Ширина: 9,2 м

Скорость полного хода: 32 уз

Дальность плавания: 1500 миль

Автономность: 10 сут

Экипаж: 28 (4 офицера, 3 мичмана) чел

Водоизмещение стандартное: 333 т

Водоизмещение полное: 375 т

2. В Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Алмаз» спущен на воду пограничный патрульный корабль «Сахалин» проекта 22120.

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Основным предназначением пограничного патрульного корабля проекта 22120 является охрана и защита 200-мильной экономической зоны, а также контроль за рыбным промыслом.

Длина корабля проекта 22120 составляет 71 м, ширина — 10,4 м, осадка — 3,6 м. Полная скорость хода достигает 21,5 узла, автономность — 30 суток, дальность плавания — 6000 миль. Для работы во льдах корпус корабля оснащён ледовым подкреплением. У корабля есть своя вертолетная площадка.

3. Новый пограничный катер на воздушной подушке А25ПС спустили на воду в дивизионе пограничных сторожевых катеров Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Судно предназначено для круглогодичных перевозок с возможностью выхода судна для посадки-высадки пассажиров на необорудованный причалами берег.

Основные характеристики:

Вместимость, чел. 12/52 Длина габаритная на воздушной подушке, м 17,23 Ширина габаритная на воздушной подушке, м 7,94 Высота габаритная на воздушной подушке (без мачты), м 7,7 Состав экипажа, чел. 2 Тип двигателей дизельный Мощность двигателей, л.с. 2 х 370 Скорость хода по воде, км/ч 70 Угол преодолеваемого подъёма, град. 8 Клиренс, м 0,95 Высота преодолеваемого препятствия, м 0,6 Расход топлива, л/ч 110 Ёмкость топливных баков, л 800 Дальность хода, км 400 Движительный комплекс два 6-лопастных винта в кольцевой насадке Ограждение воздушной подушки баллонетного типа (надувные скеги, носовое и кормовое гибкое ограждение Температурный диапазон эксплуатации, град.С от -350С до +350С Допустимая скорость ветра, м/с 15 Срок службы, лет 20

Заложены (начата постройка):

1. На Ярославском судостроительном заводе начато формирование корпуса ПСКР проекта 10410.

Технические характеристики:

Водоизмещение: ∼375 т Длина: 49,5 м Ширина: 9,2 м Скорость: 29 узлов Дальность плавания: 2200 миль Автономность: 10 суток

Главная энергетическая установка

Дизель типа М520 3 шт.

Вооружение

Артиллерийское: 1 х АУ АК-176М (152 выстрела)1 х АУ АК-630М (3000 выстрелов) Зенитное: 16 х ПЗРК типа «Игла» Противолодочное: 2 х гранатомета МРГ-1 / ДП-64 Средства противодействия: 1 х ГАС «Паллада» Радиотехническое: 1 х РЛС управления стрельбой МР-123-01 / МР-123-02ЦРЛС 1 х МР-212/201, 1 х «Лиман» / 1 х «Пал-Н» /1 х ИНС «Горизонт-25»

2. На судостроительном заводе имени Октябрьской революции (Амурская область) состоялась торжественная церемония закладки двух пограничных сторожевых кораблей проекта 02870.

Особенностью строительства корпусов этих кораблей является применение легких сплавов для обеспечения минимальной осадки корабля.

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