Обновление вспомогательного флота ВМФ России в 2024 году: заложено

1.На Окской судоверфи (Нижегородская область) состоялась торжественная церемония закладки малого морского танкера проекта 23630 «Аргунь» для ВМФ РФ.

ММТ проекта «Аргунь» является головным судном проекта 23630.

Танкер имеет полное водоизмещение более 4700 тонн при длине 86 метров.

Он способен ходить во льдах и может использоваться для дозаправки топливом и пресной водой кораблей и судов в море, на рейде и у причала. Скорость полного хода судна — 12 узлов, дальность плавания — 2500 миль при автономности 30 суток. Экипаж судна — 29, группа антитеррора — 8 человек.

2. На Ярославском судостроительном заводе в Ярославской области состоялась торжественная церемония закладки морского буксира проекта 23470 «Владимир Ковалев».

© ic.pics.livejournal.com

Морской буксир проекта 23470 предназначен для выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде, проводка судов в акватории портов и постановка к причалу, эскортные операции в море; тушение пожаров на плавучих и береговых объектах, тушение горящего на воде топлива, снятие с мели кораблей и судов.

Проект обладает неограниченным районом плавания, работа в замерзающих морях — в соответствии с классом ледовых усилений Arc4. Длина наибольшая 69,75 м, ширина наибольшая 15 м, водоизмещение 3400 т.

3. На судостроительном предприятии АО «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония закладки автономного глубоководного аппарата «Сергей Бавилин» для ВМФ России.

Автономный глубоководный аппарат «Сергей Бавилин» по проекту Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» предназначен для выполнения научно-изыскательских, историко-археологических и аварийно-спасательных работ, а также экологического мониторинга Мирового океана.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈