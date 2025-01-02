Обновление вспомогательного флота ВМФ России в 2024 году: спущено на воду

1. На судостроительном заводе «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (Нижегородская область) прошла торжественная церемония спуска на воду первого морского специального судна проекта 14400 «Николай Камов», строящегося в интересах ВМФ РФ.

Морское специальное судно «Николай Камов» является головным судном проекта 14400, имеет полное водоизмещение менее 900 тонн при длине — около 70, ширине — более 12 и осадке — более 2 метров.

Скорость полного хода судна — 12 узлов, дальность плавания — 500 миль при автономности 2-е суток.

«Николай Камов» планируется использовать для практических тренировок экипажей корабельных вертолётов. С помощью специальных устройств на нем могут быть сымитированы различные условия для обучения вертолётчиков посадкам на палубу.

2. На Невском судостроительно-судоремонтном заводе (Ленинградская область) состоялся спуск на воду среднего морского танкера проекта 23130"Инженер-адмирал Котов".

Танкер предназначен для приема, хранения, транспортировки и передачи различных жидких грузов для флота: мазута, дизтоплива, моторного масла, авиационного керосина, пресной воды. Также возможна перевозка сухих грузов, в том числе различного технического и шкиперского имущества, продуктов питания.

Основные характеристики проекта: наибольшая длина — 130 м, ширина наибольшая — около 21 м, наибольшая осадка — около 7 м, дедвейт при осадке 7 м — около 9 тыс. тонн, максимальная скорость хода — 16 узлов, автономность — 60 суток, экипаж — 24 человека.

3. Со стапеля АО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции» в Амурской области спущено на воду малое гидрографическое судно «Василий Бубнов» проекта 19910.

Судно предназначено для выполнения лоцмейстерских работ в прибрежных морских районах:

— постановка и снятие плавучих средств навигационного оборудования всех типов;

— обслуживание и ремонт береговых и плавучих средств навигационного оборудования;

— промерные работы и съемка рельефа дна для разработки морских карт;

— доставка грузов (аппаратура, дрова, уголь, продовольствие) на необорудованное побережье для обеспечения работ гидрографических подразделений.

Характеристики:

Длина, м: 56.40

Ширина, м: 11.17

Высота борта, м: 5.40

Осадка, м: 2.94

Водоизмещение, т: 910

Скорость, уз: 12

Автономность, сутки: 15

Дальность плавания, миль: 2000

4. На Астраханском судоремонтном заводе Центра судоремонта «Звездочка» (Астраханская область) состоялась церемония спуска на воду спасательно-буксирного судна «Михаил Чеков». Судно строится по проекту 22870 по заказу министерства обороны РФ.

Судно предназначено для оказания помощи аварийным кораблям (судам) и спасения личного состава, буксировки кораблей, тушения пожаров на аварийных судах и береговых сооружениях. Обладает возможностями для поддержания аварийных кораблей на плаву и выполнения сложных водолазных работ на глубинах до 60 метров.

Кроме этого, «Михаил Чеков» может выполнять задачи по сбору нефтепродуктов с поверхности моря, а также вести поисковые и обследовательские работы.

5. На Судостроительном заводе имени Октябрьской революции в Амурской области спустили на воду большой корабельный щит (судно-мишень) проекта 436бис.

Большой корабельный щит — это специальное судно обеспечения боевой подготовки ВМФ и испытания ракетного оружия. Они представляют собой стальные необитаемые суда-катамараны повышенной непотопляемости. Корпус разделен на множество водонепроницаемых отсеков.

6. На АО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции» спущен на воду большой корабельный щит (БКЩ) или судно-мишень проекта 436 бис (Р).

Водоизмещение судна — 142 т, длина 68 м, ширина 8 м, осадка 1,3 м.

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