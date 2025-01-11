В Москве открыли новый велопешеходный мост

В Москве открыли новый велопешеходный мостСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В столице России появился необычный с архитектурной точки зрения объект — велопешеходный мост через старое русло Москвы-реки.
Для жителей улиц Корабельной, Речников и Судостроительной путь до станции метро «Нагатинский Затон» сократился в три раза — с 19 до 6 минут. Пассажирам регулярного речного транспорта стало проще и удобнее добираться от метро до причала.
За последние три года в Москву было возведено пять пешеходных мостов. В планах на 2025-2027 годы — строительство ещё четырёх: через затон Новинки (два моста), через Москву-реку на Островную улицу, через Москву-реку в сторону парка «Фили».
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