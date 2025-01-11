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Великоросс 11 января 2025, 23:49 588 Дорожное строительство

В Москве открыли новый велопешеходный мост

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 © iznanka.news

В столице России появился необычный с архитектурной точки зрения объект — велопешеходный мост через старое русло Москвы-реки.

Для жителей улиц Корабельной, Речников и Судостроительной путь до станции метро «Нагатинский Затон» сократился в три раза — с 19 до 6 минут. Пассажирам регулярного речного транспорта стало проще и удобнее добираться от метро до причала.

За последние три года в Москву было возведено пять пешеходных мостов. В планах на 2025-2027 годы — строительство ещё четырёх: через затон Новинки (два моста), через Москву-реку на Островную улицу, через Москву-реку в сторону парка «Фили».

 © iznanka.news

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Источник: https://iznanka.news/articles/Posle...tps%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch

Москва
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