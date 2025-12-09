ООО «БентИзол» открыло новое производство в Кетовском округе Курганской области
В Кетовском округе Курганской области открыли новый завод компании «Бентизол». Сумма инвестиций составила почти 500 млн руб.
На предприятии создано 76 новых рабочих мест. Новое производство расположено в поселке Введенское рядом с действующим заводом «Бентизол». Обсуждается создание еще одного производства здесь же более чем на 50 рабочих мест.
«Сделали две дороги через станцию Введенское, где расположен завод, — от Кургана и на Новую Сидоровку. Сегодня увидели, что нужно сделать еще одну дорогу, идущую мимо завода в поселок. В новом сезоне сделаем и ее», — сообщили в правительстве Курганской области.
Создание в Кетовском округе нового предприятия по производству синтетических материалов, предназначенных для гидроизоляции, — полимерной геомембраны и дренажного композита было анонсировано весной прошлого года правительствои Курганской области.
