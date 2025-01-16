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Innokentij90 16 января 2025, 15:48 529 Производство

«Саратовдизельаппарат» наладил выпуск дождевальных машин

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 © mashnews.ru

Еще в 2014 году коллективу предприятия была поставлена амбициозная цель — создать долговечную, функциональную и эффективную машину с минимальным энергопотреблением.

Технические специалисты завода изучили опыт эксплуатации различных дождевальных машин и предложили решения, которые позволяют эффективно орошать различные культуры и обеспечивают бесперебойную эксплуатацию в различных условиях.

В 2023 году технические решения были запатентованы, начато оснащение производства металлобрабатывающими станками и сварочным оборудованием.

«Саратовдизельаппарат» называет себя одним из ведущих российских разработчиков и производителей пневмо-гидравлического оборудования и компонентов гидросистем для предприятий военно-промышленного комплекса, автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения России и СНГ.

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Источник: https://mashnews.ru/saratovdizelapp...l-vyipusk-dozhdevalnyix-mashin.html

дождевальные машины, импортозамещение
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