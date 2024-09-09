Ямальский меридиан (№ 22)

На Ямале продолжается марафон по сдаче новых и реконструированных объектов социальной сферы, благоустройства и инфраструктуры, некоторые из них уникальны.

В Ноябрьске завершилась реконструкция площади перед аэропортом.

Привокзальная площадь у аэропорта открылась после реконструкции. За два года благоустроена территория площадью 15 тыс. м кв. Теперь здесь есть парковка на 146 машино-мест, тёплая остановка, крытый навес, места для отдыха, современное освещение, видеонаблюдение.

Теперь пассажирам комфортно и безопасно.

Сегодня Ямал готов реализовывать в Ноябрьске самые амбициозные проекты. Проект реконструкции привокзальной площади я выбрал заставкой для пятого выпуска Ямальского меридиана три года назад и теперь ясно, что оригинальный проект реализован достойно. Работа продолжается, в ближайшие годы будет построен новый терминал.

Хочется верить, что здание аэропорта и правда доживает свои последние годы и скоро он станет таким же футуристичным, как и площадь перед ним.

В Губкинском Доме детского творчества завершилась реконструкция.

В Доме детского творчества в микрорайоне Пурпе завершилась реконструкция. Площадью здания существенно увеличилась и теперь составляет почти 700 квадратных метров. В ходе ремонта заменили все инженерные коммуникации, кровлю, фасад и выполнили перепланировку помещений, расширили оконные проёмы.

Функционал помещений продумывали с учетом пожеланий воспитанников. У входной группы сделали стеклянный витраж, там расположились оранжерея-теплица и креативное пространство для мастер-классов. Появились также компьютерный класс и лекторий. Для детей из Театра мод оборудовали креативное пространство с собственным швейным цехом, гримерную с раздевалками. Центральная площадка обновленного учреждения — холл с выставочным пространством, зоной отдыха и собственной кухней. За счет перепланировки увеличилась площадь актового и спортивного залов.

В январе этого года проект Дома детского творчества стал обладателем диплома международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини».

На Ямале стартовала новая федеральная программа расселения аварийного жилья.

Микрорайон "Олимпийский" в Надыме

Автономный округ согласовал с ППК «Фонд развития территорий» программу расселения жителей из аварийных домов, признанных таковыми с января 2017 года по январь 2022 года. В округе уже расселяется такое жильё, но в рамках собственных программ. С началом работы федеральной программы возможности региона по расселению увеличатся. Из федерального бюджета будет направлено почти 170 млн рублей, а основную часть средств направит регион. В соответствии с заявкой до конца июня 2025 года в Салехарде, Губкинском, а также Тазовском и Пуровском районах будет расселено 416 квартир общей площадью 18,9 тысячи квадратных метров в аварийных домах. Жилищные условия улучшат 1 143 человека.

Микрорайон "Олимпийский" в Надыме

В ЯНАО с 2019 года по национальному проекту «Жильё и городская среда» был расселён один из самых больших объемов аварийного жилья в стране. Так, из непригодных для проживания домов площадью 726,8 тысячи квадратных метров переехали 46 705 человек. Из них регион за счёт своих средств расселил 487,35 тысячи квадратных метров жилья, в котором проживали 30 323 человека. Ямало-Ненецкий автономный округ в июне этого года досрочно завершил расселение аварийного жилья, выявленного до 2017 года. Некоторые города Ямала близки к полной ликвидации аварийных домов. В Новом Уренгое последний деревянный дом снесут уже в этом году, немного «авариеек» осталось в Ноябрьске, их полная ликвидация в перспективе нескольких лет.

Строительство нового микрорайона в Ноябрьске

Сейчас на Ямале строится 250 домов, 145 из них — под переселение из аварийного жилфонда. Пик вводов жилья ожидается в конце года. Активно будут сдаваться дома в Салехарде, Новом Уренгое, Губкинском, Ноябрьске, Пуровском и Тазовском районах. В этом году на Ямале ожидается рекорд новоселий. По итогам года планируют сдать порядка 300 тысяч квадратных метров жилья. В них переедут около четырёх тысяч семей.

Девять семей Губкинского отметили новоселье.

Ключи от новых квартир вручили губкинцам, все новоселы — участники программы переселения из аварийного жилья. Новый шестиэтажный дом на 144 квартиры расположен в одном из самых крупных микрорайонов города — девятом. Сейчас в нем проживает более пяти тысяч семей. Вблизи находится детский сад, четвертая школа, спорткомплекс «Арктика» с бассейном и отделением адаптивной физкультуры. Через дорогу — парк культуры и отдыха «Юбилейный» и Никольский сквер.

С 2020 года в Губкинском более полутора тысяч семей переехали из аварийного фонда. Расселение идёт микрорайонами. В 2022 году расселили 2-ой микрорайон. В этом году будет полностью расселён 7-й микрорайон: уже почти 500 семей улучшили жилищные условия, оставшиеся 18 домов, в которых проживают 96 семей, планируется расселить осенью.

В дальнейшем эти микрорайоны будут осваиваться по программе комплексного развития территории. Полностью расселить аварийный фонд в городе планируют в 2028 году.

В последние годы Губкинский сохраняет лидирующие позиции в округе по жилищному строительству: с 2020 года построено 35 домов. Сейчас в городе возводится 23 жилых дома, как под переселение из аварийного фонда, так и для реализации на рынке. В этом году планируется ввести пять из них на 461 квартиру.

В Тазовском сдано ещё два дома в микрорайоне «Солнечный».

В Салехарде завершено строительство нового многоквартирного дома.

Более 190 ямальских семей смогут переехать в новостройку на перекрестке улиц Мичурина и Республики. Это один из самых больших жилых домов в окружной столице — более 13 тысяч квадратных метров. Часть квартир предназначена под переселение из аварийного фонда, остальная — под продажу, в том числе с использованием региональных и федеральных жилищных мер поддержки. Первый этаж займут коммерческие помещения. На прилегающей территории размещена детская игровая площадка, оборудована парковка.

Сейчас в окружной столице ведется активное строительство ещё 63 многоквартирных домов в которых будет более шести тысяч квартир.

В Салехарде состоялось открытие обновленного окружного молодежного центра «Ямолод».

Молодежный центр, функционирующий с 2001 года, находится на втором этаже здания, где три года назад была открыта первая арт-резиденция «Полярис» в округе. В рамках программы был проведен капитальный ремонт помещения: заменены напольное покрытие, освещение, инженерные системы, а также улучшена система противопожарной и антитеррористической защиты. Кабинеты переоборудованы, зонирование изменено.

В обновленном молодежном центре созданы современные коворкинг зоны, медиастудия, переговорные комнаты, конференц-зал, кухонная и зоны отдыха. он оборудован новой мебелью и техническими средствами для работы специалистов и представителей молодежных организаций. Более 80 специалистов молодежной политики теперь трудятся в улучшенных условиях, а коворкинг зона способствует их совместной работе над региональными проектами. Желающие могут забронировать индивидуальные рабочие места в коворкинг зонах, конференц-зале и переговорных с необходимым оборудованием.

В с.Питляр Шурышкарского района построено новое почтовое отделение.

А это новая почта в с.Кутопьюган Надымского района.

В Лабытнанги, в микрорайоне Харп,после реконструкции открылась школа.

Здесь будут учиться 350 ребят с 5 по 11 классы. Реконструкцию четырехэтажного здания, построенного в 1987 году, выполнили за три года. В это время ребята учились в здании начальной школы в две смены. При реновации провели переустройство помещений, заменили все системы.

Появился музей геологии. Он создан при участии сотрудников местного краеведческого музея. Учреждение также помогло с наполнением экспозиции — передали образцы пород, а также механическую буровую установку. В музее установлено интерактивное оборудование, макет месторождения, образцы нефти и геологическая коллекция полезных ископаемых. Здесь можно посмотреть фильмы о геологах, полезных ископаемых и способах их добычи. Музей будет доступен для всех желающих.

В школе работают развивающие центры: «Точка роста», «Медиа студия — типография», «Буровая скважина», «Астрономия», «Лабораторно — исследовательский комплекс по физике», «Экологическая тропа», «Учебные мастерские». Продолжается работа спортивного клуба «Рай-Из», военно-патриотического клуба «Сыны Отечества», объединения ЮнАрмия, школьного научного общества, школьной газеты «Позитив».

Значительные изменения произошли и на прилегающей территории — здесь создан спортивный кластер с площадками для занятий волейболом, баскетболом и другими видами спорта. Оборудована полоса препятствий, специальная площадка для воркаута. Рядом возвели крытый корт с искусственным покрытием. Здесь даже зимой будут проходить занятия по пилотированию БПЛА и по другим видам спорта. На территории разбит экопарк с многоуровневым освещением и беседками для отдыха.

За три года с момента присоединения Харпа к Лабытнанги территория микрорайона значительно преобразилась. Обустроена площадь Мира, появился сквер святых Петра и Февронии. Приняли жильцов два новых дома, капитально отремонтировано шесть километров дорог. До конца года обновят фасады 11 домов, появились яркие муралы. Сейчас в Харпе ведется строительство ещё двух домов, строятся дороги.

Завершено в Харпе и строительство ещё одного долгожданного для детей и их родителей объекта — научной детской площадки. Она расположена в самом центре микрорайона и посвящена сразу четырём наукам: химии, математике, биологии и физике. Отдыхать на площадке могут дети любого возраста.

Благодаря присоединению к Лабытнанги изменилась и культурная жизнь харповчан. После капитального ремонта здесь открывается Дом культуры «Сияние севера». Учреждение с более чем 50-летней историей ежегодно посещают более 27 тысяч человек. Местные жители занимаются здесь вокалом, хореографией, декоративно-прикладным творчеством, театром, посещают клубы по интересам. В здании сделали капитальный ремонт, обновили все коммуникации. Впервые здесь открылся 3D-кинотеатр, в фойе оборудовали интерактивную зону для проведения мастер-классов и творческих встреч. Изменился и внешний вид Дома культуры, он стал украшением посёлка. На здании появилась круговая подсветка с эффектом северного сияния.

Закончились долгожданные работы на путепроводе — это была одна из просьб при присоединении посёлка. Путепровод размещён над железной дорогой Чум-Лабытнанги, его открытие позволило разделить потоки автомобильного и железнодорожного транспорта. Работы на почти километровом участке длились два года. Проезжую часть сделали двухполосной, восстановили пролётное строение, опоры и балки моста, ограждения, построили съезды с путепровода, оборудовали водоотвод. Сейчас продолжается установка архитектурной подсветки.

В Ноябрьске после реконструкции открылся проезд к 9-й школе.

С началом учебного года, детям стало комфортно идти в школу. Тут предусмотрели большое количество парковочных мест. В данном районе расположены — городская стоматология, храм, магазины, банк, теперь ноябрянам будет где поставить свой автомобиль. А чуть позже здесь озеленят территорию.

Завершено строительство дороги к музею лагерного пункта 501 стройки.

На Ямале создаётся музейный центр на базе одного из лагерей ГУЛАГа, занимавшегося возведением железной дороги трансполярной магистрали. Недавно к нему проложили дорогу. Протяженность новой дороги у разъезда «Глухариный» составляет 400 метров, она построена и заасфальтирована. Сейчас продолжается устройство освещения, беседок и скамеек.

Новая многофункциональная спортивная площадка открылась в Надыме.

Больше всего времени ушло на оборудование скейт-парка. На спортивной площадке есть также роллерная, баскетбольная, воркаут, детская зоны, поле для мини-футбола.

Новый сквер в Губкинском.

Горельеф «Пять строителей» открылся в Надыме в честь ветеранов отрасли.

Возвести арт-объект попросили надымчане в 2023 году. Горельеф — копия панно у «Надымгазжилстроя». В оригинальном варианте панно выполнено в бетоне, новое изделие отлито в бронзе. Это композиция представителей рабочих профессий, объединенных общим делом — строительством города.

Прообразом памятника стало это всемирно известное фото, ставшее настоящим символом всех косомольских строек. В разные годы его размещали на баннерах, в юбилейных буклетах, в заставках телевизионных программ, посвящённых газовикам и строителям Ямала. Автор и герой фото строитель Надыма, ветеран труда Евгений Мамин.

Как сообщил Евгений Михайлович арт-объект исторически важен для города. Очень приятно, что история сохраняется именно в таком виде, в котором она была. Это память для молодых, для детей, внуков. Это дань благодарности всем строителям 70-х годов благодаря которым появился такой красивый город.

В центре Ноябрьска установили тёплую телефонную будку, в ней можно не только поговорить в тепле, зарядить телефон, но и погреться зимой. На заднем плане видны дома, чьи фасады отремонтированы в рамках подготовки города к юбилею.

Жителей и гостей Мужей теперь встречают на пристани на трёх языках.

Приветствия на трех языках теперь видят пассажиры на пристани в селе Мужи. Арки с надписями установили в рамках проекта «Уютный Ямал». Идея установить в Мужах арки с надписями принадлежит местному художнику Аркадию Тогачеву. Три конструкции уже смонтированы, а ночью их украшает подсветка.

В статье использованы фото из открытых источников.

— Ямальский меридиан (№ 21)

— Ямальский меридиан (№ 20)

— Ямальский меридиан (№ 19)

— Ямальский меридиан (№ 18)

— Выпуски 2023 года

— Выпуски 2022 года

— Выпуски 2021 года

Ещё больше интересного о современном Ямале читайте в восьмой , девятой , десятой и одиннадцатой частях Развития Сибири.

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