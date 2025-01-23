Россия вошла в топ-5 мировых производителей сурими

© sfera.fm

С 2021 года Россия нарастила присутствие на мировом рынке сурими с 0% до 7%. При этом отечественные производители почти полностью перешли на изготовление сурими из отечественного сырья.

Россия в 2024 году прочно укрепилась в топ-5 мировых производителей сурими. По данным Ассоциации добытчиков минтая (АДМ), с которыми ознакомилась sfera.fm, за пять лет доля российского сурими на мировом рынке выросла с 0% до 7%, при этом в 2024 году другие страны-производители снижали выпуск сурими (общий объем производства упал на 4%, до 905 тыс тонн), в то время как Россия нарастила производство на 47%, до 70,8 тыс тонн.

Рост производства способствует и росту экспорта. К примеру, поставки в Китай за 11 месяцев 2024 года выросли на 43% (22,7 тыс тонн), а в Корею за полный 2024 год поставили 12 тыс тонн (40% всего экспорта сурими в эту страну). Потенциал экспорта российского сурими Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) оценивает в 80 тыс тонн, дальнейшему укреплению позиций на мировом рынке поможет отмена экспортной пошлины на этот продукт, вступающая в силу с 2025 года. Основным конкурентом России на мировом рынке все еще остается Америка, однако эксперты отмечают, что инвестиции российской рыбопомышленности в рыболовный флот и перерабатывающие мощности позволят российским экспортерам получить ценовое преимущество уже в ближайшие 5-10 лет.

При этом отечественные рыбаки полностью закрывают потребность в сырьt для сурими на внутреннем рынке, отмечают в АДМ. Так, например, 90% крабовых палочек в 2024 году в России производили из собственного сырья.

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта

Другие сервисы:

Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/

Boosty: https://boosty.to/sdelanounas

Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен