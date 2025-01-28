СОЛЛЕРС поставил 50 новых АСМП Sollers Atlant медучреждениям Татарстана

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Компания СОЛЛЕРС передала медучреждениям Республики Татарстан 50 автомобилей скорой медицинской помощи на базе цельнометаллических фургонов Sollers Atlant. В мероприятии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Совета Директоров ПАО «СОЛЛЕРС» Адиль Ширинов.

Произведенные в рамках контракта 33 АСМП класса В и 15 реанимобилей класса С на базе Sollers Atlant поступят в медицинские учреждения Татарстана. Еще два автомобиля класса B переданы компанией дополнительно на безвозмездной основе в Альметьевскую станцию скорой медицинской помощи и Пестречинскую центральную районную больницу.

Автомобили полной массой 3,5 т оснащены агрегатами российского производства — 6-ступенчатой механической коробкой передач и дизельным двигателем рабочим объёмом 2,7 литра, мощностью 150 л.с., максимальный крутящий момент которого составляет 355 Н*м.

АСМП Sollers Atlant оборудованы всем необходимым для комфортной и эффективной работы медицинского персонала. На полу и стенах просторных медицинских отсеков применено специальное покрытие, присутствует светодиодное освещение и дополнительные климатические установки. Внутри установлены поворотные кресла для медицинской бригады и эргономичная мебель для укладок и оборудования. Автомобили оснащены тележками-каталками для транспортировки пациентов и приёмными устройствами в задней части отсеков.

В комплектацию АСМП Sollers Atlant класса В включены дефибрилляторы, трехканальные электрокардиографы, кислородные ингаляторы и аппараты искусственной вентиляции легких. Автомобили класса С дополнительно оснащены реанимационным монитором и прочим оборудованием для оказания срочной помощи пациентам.

Sollers Atlant предоставляет широкие возможности для переоборудования. Линейка АСМП на его базе включает автомобили классов A, B, C, а также реанимобили для перевозки новорожденных. Автомобили оборудованы необходимыми системами активной и пассивной безопасности и имеют богатое базовое оснащение.

В зависимости от класса автомобили Sollers комплектуются необходимым сертифицированным оборудованием ведущих производителей в соответствии с требованиями ГОСТ и Министерства здравоохранения РФ.

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