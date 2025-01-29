КНЗ начал производство насосов для перекачки взрывчатых веществ

В АО «Катайский насосный завод» (КНЗ, Курганская область, актив РАТМ Холдинга) впервые изготовлены насосы для перекачки взрывчатых веществ. Ранее подобные изделия в России не производились. Новые насосы предназначены для одного из крупнейших предприятий ОПК, об этом рассказала пресс-служба РАТМ Холдинга.

Всего специалистами КНЗ изготовлено 29 центробежных и диафрагменных насосов из нержавеющих коррозионостойких сталей. Специфика и свойства перекачиваемых специальных сред потребовали особого подхода к конструированию, изготовлению и контролю качества продукции. Диафрагменные насосы за счет попеременного сжатия и расширения мембранной полости позволяют перекачивать вещества с максимальной осторожностью. Центробежные оснащены корпусом в виде емкости и предназначены для работы с особо опасными химическими веществами, которые не должны оставаться на поверхностях или в полостях устройства после перекачивания. Фактически, они представляют собой гибрид насоса и химического аппарата. По словам генерального директора АО «Катайский насосный завод» Анатолия Зуева, при их производстве завод освоил технологии, применяемые в химическом машиностроении.

— Особый статус Катайского насосного завода, приобретенный в результате аккредитации в госкорпорации «Росатом», а также в международной системе испытательных лабораторий ILAC, нередко способствует получению нестандартных задач и заказов, — отметил Анатолий Зуев. — Оснащенность предприятия, опыт и компетенции специалистов позволяют реализовывать проекты любой сложности и осваивать все новые технологии для развития других предприятий и на благо нашей страны в целом.

Заказ на производство насосов поступил в мае 2024 года. Процесс изготовления конструкций, их сборки, а также лабораторных испытаний занял семь месяцев. Отметим, что Катайский насосный завод является единственным предприятием в азиатской части России, имеющим собственную лабораторию, аккредитованную госкорпорацией «Росатом» и позволяющей проводить приемно-сдаточные, периодические, типовые и сертификационные испытания насосного оборудования, в том числе для внешних заказчиков.

Первый вице-президент РАТМ Холдинга Виктор Беляев отметил, что Катайский насосный завод является одним из самых передовых в отрасли.

— Накопленный предприятием потенциал дает возможность предлагать действительно уникальные решения, производить продукцию особого назначения и высочайшего качества, — комментирует Виктор Беляев. — За последний год заводом сделан еще один серьезный шаг в развитии производства, удалось сконструировать насосы особой сложности, ранее никогда не производившиеся в России. КНЗ существенно расширил свой производственный потенциал, перешагнул границу технологических возможностей насосостроительного предприятия и освоил технологии, применяемые в химическом аппаратостроении. Опыт показывает, что мы обладаем всеми ресурсами для обеспечения потребностей и нужд передовых отраслей нашей страны.

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