В Ленинградской области прошел тест-драйв аэролодки «Север-650К»Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Сегодня в Ленинградской области в районе Токсово прошел тест-драйв аэролодки «Север-650К», которую произвела компания «Север». Эти маломерные скоростные суда с воздушным винтом, способны двигаться по воде и льду со сложным рельефом, развивая при этом скорость до 120 км/ч. В тест-драйве принял участие корреспондент «Медиапалубы».
Аэролодки «Север» широко используются в том числе спасателями Северо-Запада. Так, поисково-спасательные службы Санкт-Петербурга и Ленинградской области используют в работе 10 судов разных моделей. Они позволяют в любых погодных условиях быстро добраться по воде даже в самые труднодоступные места, не задействуя дорогую и дефицитную авиацию.
На данный момент в планах компании увеличить поставки в СЗФО — до 50 единиц спецтехники ежегодно.
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