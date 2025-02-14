В Ленинградской области прошел тест-драйв аэролодки «Север-650К»

© paluba.media

Сегодня в Ленинградской области в районе Токсово прошел тест-драйв аэролодки «Север-650К», которую произвела компания «Север». Эти маломерные скоростные суда с воздушным винтом, способны двигаться по воде и льду со сложным рельефом, развивая при этом скорость до 120 км/ч. В тест-драйве принял участие корреспондент «Медиапалубы».

© paluba.media

Аэролодки «Север» широко используются в том числе спасателями Северо-Запада. Так, поисково-спасательные службы Санкт-Петербурга и Ленинградской области используют в работе 10 судов разных моделей. Они позволяют в любых погодных условиях быстро добраться по воде даже в самые труднодоступные места, не задействуя дорогую и дефицитную авиацию.

На данный момент в планах компании увеличить поставки в СЗФО — до 50 единиц спецтехники ежегодно.

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