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d-tatarinov 14 февраля 2025, 18:32 23 Судостроение и судоходство

В Ленинградской области прошел тест-драйв аэролодки «Север-650К»

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 © paluba.media

Сегодня в Ленинградской области в районе Токсово прошел тест-драйв аэролодки «Север-650К», которую произвела компания «Север». Эти маломерные скоростные суда с воздушным винтом, способны двигаться по воде и льду со сложным рельефом, развивая при этом скорость до 120 км/ч. В тест-драйве принял участие корреспондент «Медиапалубы».

 © paluba.media

Аэролодки «Север» широко используются в том числе спасателями Северо-Запада. Так, поисково-спасательные службы Санкт-Петербурга и Ленинградской области используют в работе 10 судов разных моделей. Они позволяют в любых погодных условиях быстро добраться по воде даже в самые труднодоступные места, не задействуя дорогую и дефицитную авиацию.

На данный момент в планах компании увеличить поставки в СЗФО — до 50 единиц спецтехники ежегодно.

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Источник: https://paluba.media/news/187860

Красноярск, компания «Север»
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