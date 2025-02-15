© paluba.media

Судоходная компания «Нева Тревел» запустила в Санкт-Петербурге зимний экскурсионный маршрут на судах на воздушной подушке. Об этом «Медиапалубе» сообщили в пресс-службе компании.

Новые современные СВП будут передвигаться прямо по льду Невы. Во время необычной экскурсионной прогулки пассажиры смогут увидеть достопримечательности города с замерзшей реки. Отправляться суда будут от причала, расположенного на «Фрегате Благодать», а время экскурсии составит 25-30 минут.

© paluba.media

«Вопрос круглогодичной экскурсионной навигации в Санкт-Петербурге стоял уже много лет. И тема запуска судов на воздушной подушке тоже была на поверхности. Как только мы анонсировали то, что активно ведём подготовку к запуску новой услуги, сразу отметили высокий интерес со стороны пассажиров, партнёров и СМИ.» — отметил генеральный директор компании «Нева Тревел» Юрий Набатов.

По его словам, путешествие на судах на воздушной подушке — это уникальный опыт, который стоит испытать каждому. СВП обладает рядом важных преимуществ перед другими подобными амфибийными судами. Например, они способны лучше преодолевать небольшие ледяные торосы, у них более тихий салон с хорошей обзорностью.

© paluba.media

Серию из 3-х судов на воздушной подушке для «Невы Тревел» построило нижегородское предприятие «СВП Сервис» по собственному проекту «Спутник 12». Длина судна составляет 8,9 метров, а ширина — 3,1 метр. Дизельный двигатель мощностью 250 л.с., вращая 6-лопастной винт в кольцевой насадке, способен разогнать СВП по водной поверхности до 50 км/ч (≈27 узлов), а по снежной — до 70 км/ч (≈37,8 узлов). Дальность хода составляет 250 км, однако с дополнительными баками она увеличивается до 400 км.

Все три судна, построенные по программе льготного лизинга с участием АО «Государственная транспортная лизинговая компания», выйдут в пилотную навигацию 2025 года под именами «Снежок-1», «Снежок-2» и «Снежок-3». Каждое судно вмещает себя капитана и 9 пассажиров.

По словам генерального директора компании «Нева Тревел» Юрия Набатова, каждый «Снежок» стоит около 10 млн рублей. В 2026 году на линию могут выйти еще несколько таких СВП, если новый зимний маршрут будет популярен. На старте будет 6 рейсов в день, но технически каждое судно судно может выполнять до 12 коротких рейсов.

Также, помимо экскурсионных маршрутов у всех желающих есть возможность арендовать судно на воздушной подушке, как для частной прогулки в рамках регулярного расписания, так и для более длительного путешествия.

После запуска зимних прогулок в Санкт-Петербурге компания «Нева Тревел» также планирует испытать новые суда на маршруте вокруг знаменитых фортов Кронштадта, протестировать, как СВП будут справляться с пересечением морского канала.

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