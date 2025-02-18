На СЗ «Псковская лодочная верфь» ведется строительство пассажирского катера

Katamaran 18 февраля 2025, 17:19 24 Судостроение и судоходство
На СЗ «Псковская лодочная верфь» ведется строительство пассажирского катераСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Скоростной катер для эксплуатации в акватории реки Великой с целью перевозки пассажиров строят на Псковской лодочной верфи в Псковской области.
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