На СЗ «Псковская лодочная верфь» ведется строительство пассажирского катера

Скоростной катер для эксплуатации в акватории реки Великой с целью перевозки пассажиров строят на Псковской лодочной верфи в Псковской области.

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