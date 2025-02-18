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Katamaran 18 февраля 2025, 17:19 24 Судостроение и судоходство

На СЗ «Псковская лодочная верфь» ведется строительство пассажирского катера

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Скоростной катер для эксплуатации в акватории реки Великой с целью перевозки пассажиров строят на Псковской лодочной верфи в Псковской области.

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Источник: https://m.pln24.ru/psk/society/545715.html

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