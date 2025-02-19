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termometrix 19 февраля 2025, 10:10 29 Видеоблог

Ход строительства нового баскетбольного центра «ЦСКА» в Москве

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Напомним, что спортивный комплекс должен быть построен на Ленинградском проспекте в Москве. Его площадь составит около 55 тысяч квадратных метров, из которых половину займет баскетбольная арена, а вторая половина предназначена для нужд федерального автономного учреждения Минобороны России ЦСКА. По плану арена будет вмещать 5000 зрителей.

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Источник: https://www.skyscrapercity.com/foru...D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.3462/

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