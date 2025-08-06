Рост московского производства с 2019 по 2024 год
По данным Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, рост производства с 2019 по 2024 год составил:
Электрическое оборудование — +883%;
Электронные и оптические изделия — +884%;
Лекарства и медицинские материалы — +1035%;
Пищевые продукты — +692%;
Одежда — +1016%.
За основу сравнения взят объем отгруженных товаров накопительным итогом (в денежном выражении).
Таким образом, экономика Москвы продолжает демонстрировать высокие темпы роста: индекс промышленного производства вырос почти на 7%, инвестиции — на 8%, а средний показатель в течение последних 5 лет составил 4,7%. Около трети товаров столичных производителей отправляется в другие регионы России и зарубежные страны.
