Новости строительной отрасли

Первый тоннель строящегося мостового перехода в Новосибирске готов на 90%.

По левому ходу уложили нижний слой асфальтобетонного покрытия, он открыт для пропуска спецтехники. По правой стороне ведём устройство выравнивающего слоя и нанесение гидроизоляции. Это подготовка к укладке асфальтобетона в тёплый сезон.

На левобережной транспортной развязке продолжаем строительство съездов, наши строители приступили к возведению подпорной стенки съезда № 3 на ул. Ватутина. Бетонируем фундаменты павильонов надземных пешеходных переходов, завершили устройство буронабивных свай для установки шумозащитных экранов вдоль парка им. С.М. Кирова. В районе ул. Широкой начали работы по переустройству участка канализационного трубопровода диаметром 900 мм. Переустройство необходимо для модернизации существующих инженерных сетей и улучшения пропускной способности канализационной системы. Это обеспечит стабильное и надёжное водоотведение, уменьшит риск аварийных ситуаций и повысит долговечность инфраструктуры. Для обеспечения безопасности движения этот участок будет временно перекрыт.

Концессионный проект по созданию мостового перехода в Новосибирске — крупнейшая транспортная концессия Сибири. Она включает строительство не только мостового перехода, который уже готов на 98%, но и большого количества другой транспортной инфраструктуры для обеспечения беспрепятственного сквозного движения транспортных потоков между берегами. Мы, несмотря на все сложности, с которыми столкнулся концессионный проект, продолжаем работы, большинство из которых находится в финальной стадии. Готовность эстакады основного хода — 95%, левобережной и правобережной развязок 73% и 95% соответственно.

Культурный кластер в Якутске

В здании строящейся в Якутске ГЧП-поликлиники начат монтаж лифтов

Самая крупная поликлиника в республике объединит под своей крышей сразу 5 медицинских учреждений Гагаринского округа Якутска. Современные высокотехнологичные методы диагностики станут доступными в рамках программы обязательного медицинского страхования.

Сдать объект в эксплуатацию планируется уже летом. За уже построенный и работающий объект республика сможет рассчитываться постепенно вплоть до 2030 года. Всё это время частный партнёр будет обеспечивать техническую эксплуатацию здания, гарантируя надёжность работы всего инженерного и медицинского оборудования. Медицинские услуги в новой поликлинике будут оказываться бесплатно.

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