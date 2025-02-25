Конвертеры озона, разработанные в ТГУ, поставили производителю самолетов

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Партия конвертеров озона, разработанных химиками Томского государственного университета, произведена на площадке Инжинирингового химико-технологического центра и поставлена на Иркутский авиационный завод ПАО «Яковлев». Конвертеры будут устанавливаться на гражданские авиалайнеры. В течение 2024 года эти устройства, входящие в систему безопасности самолета, проходили сертификационные испытания. Разработка ТГУ получила литеру О 1 и полностью готова к внедрению в российский авиапром.

— Конвертер озона входит в состав системы обеспечения воздухом кабины и салона всех гражданских самолетов. По международным правилам летной безопасности его наличие обязательно, — поясняет директор по развитию ИХТЦ Илья Мазов. — На высоте до 11 тысяч метров авиалайнер попадает в область, где концентрация озона достаточно велика, и попадание забортного воздуха в кабину без очистки недопустимо. Конвертер озона содержит катализатор, который эффективно преобразует опасный для человека O3 в безопасный О2.

Конструкторская документация на конвертер озона вошла в КД самолетов МС-21 и SuperJetNew. В августе 2023 года российский суперджет с первыми конвертерами, собранными в ИХТЦ, совершил успешный тестовый полет .

В 2022-2024 годах на площадке ИХТЦ в Новосибирске было изготовлено 24 конвертера для 12 самолетов. Все изделия прошли сертификационные испытания в АО «Кристалл» и переданы производителю — Иркутскому авиационному заводу ПАО «Яковлев». Производственная площадка ИХТЦ с 2025 года готова к производству конвертеров озона для постановки на все новые самолеты РФ и для замены на использующихся бортах.

Лидерами по производству конвертеров в мире являются американская AeroSpace и немецкая BASF, но теперь своё производство есть и у России. Это поможет решать одну из стратегически важных для страны задач по развитию отечественного авиастроения. В скором времени спрос на конвертеры возрастет, поскольку российский авиапром планирует значительно наращивать темпы. Так, ПАО «Яковлев» поставит 45 самолетов МС-21 компании Smartavia. Соответствующее соглашение было подписано осенью 2024 года в рамках IX Восточного экономического форума.

Добавим, что конвертеры разработаны в рамках стратегического проекта ТГУ «Технологии безопасности » при поддержке федеральной программы «Приоритет 2030». 21 февраля 2025 года совместный продукт химиков ТГУ и ИХТЦ был представлен как одно из важнейших достижений науки и производства на выставке в рамках Форума будущих технологий .

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