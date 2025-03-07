Спортивные центры для детей открылись в Красноярске

Спортивные центры для детей открылись в КрасноярскеСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Японские и китайские единоборства, самбо, вольная борьба и бокс. Основатель фонда «Вольное Дело» Олег Дерипаска открыл в Красноярске и Дивногорске детские спортивные центры «Сокол». Это новые комплексы с современным оборудованием и удобной инфраструктурой. Юных спортсменов здесь бесплатно обучают профессиональные тренеры.
Но спортивная подготовка — далеко не все, что дает центр своим воспитанникам. Сила духа, выносливость стойкость — вот, чему учат единоборства. ТВК побывали на открытии центров.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
-
В Красноярске открылся новый центр гольфа
Гольф-поле, построенное на окраине Красноярска по проекту местног...ых балок, а его форма соответствует ландшафту и очертаниям сопок.
-
Балетная школа Илзе Лиепа открылась в обновленном спортивном комплексе поселка Горки-2
Многофункциональный спортивный комплекс «Полюс Арена» открылся ...я арена подходит как для занятий хоккеем, так и для фигурного катания.
-
В Барнауле начал работу центр смешанных единоборств
Top Team Siberia — самый крупный в Сибири центр смешанных е...спортивный зал. Здесь одномоментно могут тренироваться порядка 100 человек.
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
termometrix