Спортивные центры для детей открылись в Красноярске

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Японские и китайские единоборства, самбо, вольная борьба и бокс. Основатель фонда «Вольное Дело» Олег Дерипаска открыл в Красноярске и Дивногорске детские спортивные центры «Сокол». Это новые комплексы с современным оборудованием и удобной инфраструктурой. Юных спортсменов здесь бесплатно обучают профессиональные тренеры.

Видеорепортаж

Но спортивная подготовка — далеко не все, что дает центр своим воспитанникам. Сила духа, выносливость стойкость — вот, чему учат единоборства. ТВК побывали на открытии центров.

© vkvideo.ru

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