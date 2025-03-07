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termometrix 07 марта 2025, 18:03 49 Спортивные объекты

Спортивные центры для детей открылись в Красноярске

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 © vkvideo.ru

Японские и китайские единоборства, самбо, вольная борьба и бокс. Основатель фонда «Вольное Дело» Олег Дерипаска открыл в Красноярске и Дивногорске детские спортивные центры «Сокол». Это новые комплексы с современным оборудованием и удобной инфраструктурой. Юных спортсменов здесь бесплатно обучают профессиональные тренеры.

Видеорепортаж

Но спортивная подготовка — далеко не все, что дает центр своим воспитанникам. Сила духа, выносливость стойкость — вот, чему учат единоборства. ТВК побывали на открытии центров.

 © vkvideo.ru

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Источник: vkvideo.ru

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спортивные объекты, Красонярский край
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