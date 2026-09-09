На предприятии ОСК Северная верфь состоялся спуск на воду морозильного ярусолова-процессора «Гандвик-3». Судно строится по заказу рыбодобывающей компании «Вирма» в рамках государственной программы инвестиционных квот и предназначено для промысла в Баренцевом море.

В мероприятии приняли участие руководство ОСК и Северной верфи, представители заказчика, работники предприятия и приглашенные гости. Перед спуском состоялся обряд освящения судна. По морской традиции крестная мать разбила о борт ярусолова бутылку шампанского и пожелала «Гандвику-3» и его будущему экипажу удачи. Команду «Спуск на воду разрешаю!» отдал временно исполняющий обязанности генерального директора Северной верфи ОСК Василий Волегов.

Северная верфь продолжает строительство серии промысловых судов проекта МТ1112XL в рамках контрактов с рыбодобывающими компаниями «Вирма» и «Глобус». «Гандвик-3» является четвертым судном данного проекта, строящимся на Северной верфи, и третьим — для компании «Вирма». Головной ярусолов серии был передан заказчику в апреле 2024 года. Второе судно — «Марлин» — в июне 2026 года пополнило флот компании «Глобус». Сейчас на предприятии также продолжается строительство ярусолова «Гандвик-2».

Особенность судов проекта МТ1112XL — сочетание экологичного способа промысла и возможностей плавучего перерабатывающего предприятия. Ярусный лов относится к наиболее щадящим видам добычи: крючковая снасть позволяет вести промысел без повреждения морского дна. Основные объекты лова — треска, пикша, палтус и зубатка. Улов перерабатывается и замораживается непосредственно в море. Для этого на борту предусмотрена полноценная технологическая линия производительностью до 35 тонн сырья, или до 25 тонн готовой продукции, в сутки. Морозильный трюм рассчитан примерно на 600 тонн продукции. Такие запасы позволяют судну находиться на промысле до полутора месяцев.

При строительстве «Гандвика-3» выполнено частичное импортозамещение оборудования технологического комплекса. Технические решения адаптированы к требованиям Российского морского регистра судоходства.

Спуск на воду открывает новый этап строительства ярусолова. Специалистам Северной верфи предстоит завершить монтаж и настройку оборудования, провести швартовные и ходовые испытания.

Технические характеристики ярусолова-процессора «Гандвик-3»:

· Длина: 58 м;

· Ширина: 13 м;

· Водоизмещение: 2 200 т;

· Максимальная скорость: 10,6 узла;

· Мощность главной энергетической установки: 2,7 МВт;

· Автономность: 45 суток;

· Экипаж: 36 человек;

· Назначение: промысел трески, пикши, палтуса и зубатки в акватории Баренцева моря;

· Объем морозильного трюма: около 600 тонн готовой продукции;

· Производительность технологической линии: до 35 тонн сырья, или до 25 тонн готовой продукции, в сутки;

· Класс судна: КМ⍟ Ice3 AUT1-ICS OMBO (REF) Fishing Vessel.