Наша история — в движении: юбилейная «Иволга» на Ярославском направлении
Яркая «Иволга 4.0» в фирменных сине-зеленых цветах с серебряными акцентами и юбилейным логотипом ЦППК сегодня выходит в рейс на Ярославском направлении.
Поезд оформлен в честь нашего 20-летия и выделяется не только снаружи. Внутри — настоящая история в движении: более 280 плакатов с фактами, событиями и цифрами, которые рассказывают, как мы росли, менялись и развивались для пассажиров все эти годы. При этом каждый вагон посвящен отдельной теме.
За два десятилетия многое изменилось: расширялись маршруты, обновлялся подвижной состав, появлялись новые сервисы. Сегодня в Компании работают около 10 тыс. специалистов, а за все годы наши поезда перевезли 9,5 млрд пассажиров — больше, чем все население Земли.
«Иволга» в праздничном оформлении будет курсировать на маршрутах от Ярославского вокзала — до Мытищ, Пушкино, Сергиева Посада, Фрязево и других станций.
