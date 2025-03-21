ВКС РФ наращивает группировку спутников разведки. Первый полет Sj-100 с ПД-8. LADA Iskra и «Садко 9»

Еженедельная подборка новостей российской промышленности. ВКС РФ наращивает группировку спутников. Первый полет Sj-100 с ПД-8. Завершены испытания LADA Iskra. Холдинг «СТАН» начал серийное производство фрезерных голов для авиастроительных станков. ГАЗ запустил серийное производство грузовиков «Садко 9». Росатом приступил к испытаниям нового реактора с МОКС-топливом.

В этом видео:

00:00 — Вступление

00:06 — Опытный образец самолета «Суперджет» совершил первый полет с двигателями ПД-8

01:11 — Воздушно-космические силы (ВКС) РФ осуществили успешный пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» со спутниками с космодрома Плесецк в интересах Минобороны России

01:29 — СТАН импортозаместил производство ключевых компонентов для авиационных станков

02:27 — Пресс-служба Автоваза, сообщила, что завершены испытания LADA Iskra.

03:26 — Концерн «Калашников» представил новый зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия «Крона»

04:27 — На ГАЗе стартовало серийное производство грузовиков «Садко 9»

05:36 — Гусеничный вездеход ТМ-140 испытали в Арктике

06:24 — Росатом начал испытания нового реактора с МОКС-топливом

07:06 — Краснодарские разработчики при поддержке «Кулибин-клуба» отправят в зону СВО

07:48 — Компания «ПЗТО Титан» увеличила в Перми выпуск винтовых забойных двигателей с регулятором угла для нефтегазодобывающей отрасли

08:54 — Московская компания Visso разработала самые мощные автомобильные аккумуляторы в мире

10:03 — Судно «Капитан Соколов» проекта 170701 готово к первому рейсу.

10:38 — В Подмосковье запущено серийное производство промышленных предохранительных клапанов

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