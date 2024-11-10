Обзор: в октябре 2024 года в России открылись 19 новых производств

Обзор: в октябре 2024 года в России открылись 19 новых производствСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Российская экономика продолжает уверенно развиваться. Индекс промпроизводства 9 месяцев 2024 года составил 104,4%, в том числе обрабатывающий сектор — 107,9%.
В октябре 2024 году в России по данным сайта «Сделано у нас» были открыты 19 новых предприятий, цехов, производственных линий с инвестициями более 100 млн рублей. Из них 7 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей.
Большинство мощностей введено в химической промышленности — 7 новых производств.
Резидент ТОР «Хабаровск» запустил производство полиэтиленовых труб
ООО «Дальневосточный завод полиэтиленовых труб» запустило производство продукции для систем водоснабжения, водоотведения и газораспределения диаметром от 32 до 450 мм на площадке «Ракитное» территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск».
В проект по соглашению с КРДВ вкладывается более 300 млн рублей.
Меры господдержки помогли создать новое производство в намеченные сроки. В течение следующих пяти лет инвестор построит еще три производственных корпуса нарастив объемы выпуска продукции с 620 тонн в 2024 году до около 1500 тонн в 2029 году.
Под Владимиром запустили завод по производству систем вентиляции
Завод по производству оборудования для систем вентиляции и кондиционирования «Шафт Технолоджи» запустили в городе Киржаче Владимирской области. Его общая площадь составляет 40 тыс. кв. м, на предприятии работают более 1 тыс. человек.
Объём производства превышает 12 тыс. приточно-вытяжных установок и систем центрального кондиционирования.
Инвестиций в проект превысил 3 млрд рублей.
Новый комбинат по производству картона запустили в Усть-Илимске
Новый целлюлозно-картонный комбинат (ЦКК) официально открыт в Усть-Илимске Иркутской области.
ЦКК производит 100%-ный целлюлозный картон, который имеет прочностные и печатные характеристики на уровне лучших мировых аналогов, используется для производства упаковки продукции, требующей повышенного качества: бытовой техники и продуктов питания.
Выход на полную мощность позволит выпускать 600 тысяч крафтлайнера (чистоцеллюлозного картона премиального качества) ежегодно.
Площадь составляет более 330 га.
Инвестиции в проект составили 93 млрд рублей. Создано 475 новых рабочих мест.
Компания «Континент ЭТС» открыла в Нижнем Новгороде завод по выпуску ПЛК
ПЛК «Прогресс» (Програмируемый логический контролёр) включает процессорный модуль, модуль шасси, модули дискретного и аналогового ввода/вывода, а также специализированные модули — счетные, коммуникационные и др. Комплектация индивидуальна и зависит от нужд заказчика. Компания планирует выпускать до 5 тыс. комплектов ПЛК в год.
Инвестиции в строительство нового завода «Континент ЭТС» (часть ГК «Узола») превысили 400 млн рублей.
В Самарской области открылось производство сухих строительных смесей
В Самарской области состоялся запуск нового производственного комплекса сухих строительных смесей компании «Декоратор».
Банк «ВТБ» предоставил предприятию кредит в размере 300 млн рублей для реализации проекта.
Производственный комплекс построен менее чем за год. При его строительстве были задействованы отечественные поставщики стройматериалов и оборудования.
Новый заводской комплекс выпускает различные виды сухих строительных смесей общим объёмом до 13 тонн в час.
В Курганской области введены в эксплуатацию новые цеха по сборке ракет
11 октября на курганском оборонном предприятии НПО «Курганприбор» открыт новый производственный цех по сборке ракет.
Всего на «Курганприборе» за год построили 3 новых корпуса, это 4,5 тысячи квадратных метров производственных площадей.
В первом цехе производство запущено в прошлом году.
В конце июля этого года введён в эксплуатацию цех № 2, введены в эксплуатацию 55 станков.
«Завод Протей» открыл производство упаковки для косметики, бытовой химии и продуктов питания
«Завод Протей», расположенный в Жукове Калужской области, открыл вторую производственную площадку с целью расширения производства пластиковой упаковки для косметики, бытовой химии и продуктов питания, а также для биологически активных добавок (БАД).
Инвестиции в расширение мощностей превысили 4 млрд руб.
В результате общие мощности «Завода Протей» по выпуску пластиковых изделий выросли на 80% — до 800 млн флаконов и банок, а также до 850 млн крышек в год. На новой площадке создано почти 300 новых рабочих мест.
«Кургандормаш» открыл новую площадку по производству погрузчиков за 1 млрд рублей
15 октября в Кургане открыли новую производственную площадку предприятия «Кургандормаш».
Общая сумма затрат составила более 1 млрд рублей. Площадь производства 10 тыс. м2.
В планах проекта начиная с этого года намечено организовать серийный выпуск погрузчика ТЕРМИТ-1000 с годовым объёмом производства не менее 400 единиц в год и фронтального электрического погрузчика МЭП-1000 — не менее 100 единиц в год, а также фронтального погрузчика с телескопической стрелой и ломающейся рамой ММП-1500, лапового снегопогрузчика КЗДМ-206.
Новое производство спецжидкостей открылось на площадке ОЭЗ «Кулибин» в Нижегородской области
На территории особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске Нижегородской области открылось производство суперконцентратов, концентратов и ингибирующих присадок для спецжидкостей ООО «Феликс ТС» (входит в ГК «Тосол-Синтез»).
Производство создавалось около года и размещено на территории ООО «Синтез ОКА», частной площадки, входящей в состав особой экономической зоны.
В настоящее время в проект вложено более 161 млн рублей, всего планируется инвестировать 212 млн рублей.
Мощность производства составит 15 тысяч тонн продукции в год. При выходе предприятия на полную мощность будет создано 35 рабочих мест.
В Уфе открыли новое мебельное производство
17 октября на территории индустриального парка «ПромЦентр» в Уфе состоялось открытие нового производственно-складского здания и запуск производства мебели компании ООО «Мебельные решения».
Проект направлен на развитие производственного потенциала региона и повышение уровня занятости. Компания уже предоставила работу 130 сотрудникам и планирует увеличить их количество до 500.
Производство литийионных батарей началось в индустриальном парке «Руднево»
Компания «Пасека», входящая в группу компаний «ГАСКАР», начала производство литийионных аккумуляторов для беспилотных летательных аппаратов на территории индустриального парка «Руднево» в московской особой экономической зоне «Технополис Москва».
Вложения в проект составили более 200 миллионов рублей, создано свыше ста новых рабочих мест.
Компания «Пасека» до конца этого года планирует изготовить 90 тысяч литийионных аккумуляторных батарей.
Компания «КС-Билд» запустила новый цех по производству лакокрасочных материалов в Московской области
Новый цех компании «КС-Билд» (входит в ГК «Седрус») стал 900-м производством, открытым при поддержке Фонда развития промышленности. Общие инвестиции в проект составили более 330 миллионов рублей, из которых 150 миллионов рублей были предоставлены ФРП в виде льготного займа по программе «Проекты развития».
В новом цехе организован выпуск широкой линейки водно-дисперсионных лакокрасочных материалов, включая фасадные и интерьерные краски, грунты, готовые шпаклевки и декоративные штукатурки.
В Тюменской области построили фабрику по обогащению песка
«Поревит» построил гигантскую фабрику по обогащению песка. Оборудование высотой с шестиэтажный дом смонтировано прямо в карьере площадью 44 га под открытым небом. Оно позволяет получать три разных фракции сырья.
Песок используется для выпуска стеновых блоков и тротуарной плитки. Обслуживает оборудование 20 сотрудников.
Фабрика объединяет в единую технологическую цепочку судно для добычи песка (земснаряд класса 2000/63) и многочисленное оборудование по грохочению, обеспыливанию, классификации и сушке песка.
В Свердловской области открылся завод по производству тротуарной плитки
24 октября в Свердловской области начал работу завод по выпуску тротуарной плитки под названием «Поревит. Екатеринбург». Он находится в ОЭЗ «Титановая долина».
Инвестиции в данный проект составили почти 1,5 млрд рублей.
Ежегодно завод будет выпускать до 900 тысяч квадратных метров такого материала.
Тула первой в стране начала производить огнестойкое турбинное масло
24 октября в Тульское области открылось производство огнестойкого турбинного масла. Первую очередь завода открыла Группа «НЭК» в соответствии с соглашением, заключенным на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году.
В площадку инвестировано свыше 1 млрд рублей, создано 80 новых рабочих мест.
На территории Российской Федерации аналогичные производства отсутствуют, а зарубежные поставки в условиях санкционного давления ограничены.
«Севкабель» запустил новое производство в Псковской области
26 октября в Пскове на территории завода «СКТ Групп» состоялся запуск новой производственной площадки поливинилхлоридных пластикатов в рамках проекта «Севкабель».
Помимо остальных производственных линий в новом комплексе развернуто производство ПВХ пластикатов и пожаробезопасных полимерных композиций.
Мощность площадки — 1200 готовой продукции в месяц.
В запуск предприятия вложено 5 млрд рублей. Создано примерно 1 700 рабочих мест.
В Ульяновской области запущено производство металлорежущего инструмента
29 октября 2024 года в Лаишевке состоялось открытие второго корпуса завода компании «ХАЛТЕК» площадью 1 тыс. м2.
На новом заводе налажено производство высокоточного инструмента для обработки титановых и жаропрочных сплавов. Это одно из крупнейших производств антивибрационного инструмента в России.
Ожидается, что ежегодная мощность завода составит примерно 100 000 фрез.
В Кургане начало работу новое производство компании «Вездеходы Бурлак»
В Кургане компания «Вездеходы Бурлак» запустила новый цех, продолжая реализацию масштабного инвестиционного проекта.
Новое производство ориентировано на изготовление элементов трансмиссии, таких как шестерни и зубчатые колеса, которые обеспечивают надёжность и долговечность вездеходов.
Для новой производственной площадки закуплено современное оборудование. Это протяжной, зубофрезерные, зубодолбежные, зубофасочные, зубошлифовальные, круглошлифовальные станки с ЧПУ. Также на предприятии запущена собственная линия термообработки.
На новом производстве будет работать 50 человек. Инвестиции в запуск цеха превышают 200 млн рублей.
В Новгородской области запустили производство импортозамещающих фитингов для «Газпрома»
Компания «Петерпайп» открыла на территории ТОСЭР в городе Боровичи Новгородской области три цеха по производству электросварных фитингов и спигот. Они используются в газораспредительных системах «Газпрома».
Инвестиции превысили 400 млн рублей.
На первом этапе объем производства составит до 350 тыс. соединительных деталей из полиэтилена в год с последующим увеличением объемов до 700 тыс. штук в год.
Итого за октябрь 2024 года открыто 19 новых производств:
— из них 7 крупных производства с общими инвестициями 108,5 млрд рублей
— общий объём объявленных инвестиций составил почти 110,5 млрд рублей
— по 4 объектам размер инвестиций не сообщается.
По отраслям:
— Химическая промышленность — 7
— Машиностроение, металлообработка — 4
— Электроника, электротехника, электрооборудование — 2
— Производство стройматериалов — 2
— ОПК — 1
— Мебельная промышленность — 1
— Горнодобывающая промышленность — 1
— Бумажная промышленнсть — 1
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