Обзор: в октябре 2024 года в России открылись 19 новых производств

Российская экономика продолжает уверенно развиваться. Индекс промпроизводства 9 месяцев 2024 года составил 104,4%, в том числе обрабатывающий сектор — 107,9%.

В октябре 2024 году в России по данным сайта «Сделано у нас» были открыты 19 новых предприятий, цехов, производственных линий с инвестициями более 100 млн рублей. Из них 7 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей.

Большинство мощностей введено в химической промышленности — 7 новых производств.

Резидент ТОР «Хабаровск» запустил производство полиэтиленовых труб

ООО «Дальневосточный завод полиэтиленовых труб» запустило производство продукции для систем водоснабжения, водоотведения и газораспределения диаметром от 32 до 450 мм на площадке «Ракитное» территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск».

В проект по соглашению с КРДВ вкладывается более 300 млн рублей.

Меры господдержки помогли создать новое производство в намеченные сроки. В течение следующих пяти лет инвестор построит еще три производственных корпуса нарастив объемы выпуска продукции с 620 тонн в 2024 году до около 1500 тонн в 2029 году.

Под Владимиром запустили завод по производству систем вентиляции

Завод по производству оборудования для систем вентиляции и кондиционирования «Шафт Технолоджи» запустили в городе Киржаче Владимирской области. Его общая площадь составляет 40 тыс. кв. м, на предприятии работают более 1 тыс. человек.

Объём производства превышает 12 тыс. приточно-вытяжных установок и систем центрального кондиционирования.

Инвестиций в проект превысил 3 млрд рублей.

Новый комбинат по производству картона запустили в Усть-Илимске

© s0.rbk.ru

Новый целлюлозно-картонный комбинат (ЦКК) официально открыт в Усть-Илимске Иркутской области.

ЦКК производит 100%-ный целлюлозный картон, который имеет прочностные и печатные характеристики на уровне лучших мировых аналогов, используется для производства упаковки продукции, требующей повышенного качества: бытовой техники и продуктов питания.

Выход на полную мощность позволит выпускать 600 тысяч крафтлайнера (чистоцеллюлозного картона премиального качества) ежегодно.

Площадь составляет более 330 га.

Инвестиции в проект составили 93 млрд рублей. Создано 475 новых рабочих мест.

Компания «Континент ЭТС» открыла в Нижнем Новгороде завод по выпуску ПЛК

ПЛК «Прогресс» (Програмируемый логический контролёр) включает процессорный модуль, модуль шасси, модули дискретного и аналогового ввода/вывода, а также специализированные модули — счетные, коммуникационные и др. Комплектация индивидуальна и зависит от нужд заказчика. Компания планирует выпускать до 5 тыс. комплектов ПЛК в год.

Инвестиции в строительство нового завода «Континент ЭТС» (часть ГК «Узола») превысили 400 млн рублей.

В Самарской области открылось производство сухих строительных смесей

В Самарской области состоялся запуск нового производственного комплекса сухих строительных смесей компании «Декоратор».

Банк «ВТБ» предоставил предприятию кредит в размере 300 млн рублей для реализации проекта.

Производственный комплекс построен менее чем за год. При его строительстве были задействованы отечественные поставщики стройматериалов и оборудования.

Новый заводской комплекс выпускает различные виды сухих строительных смесей общим объёмом до 13 тонн в час.

В Курганской области введены в эксплуатацию новые цеха по сборке ракет

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11 октября на курганском оборонном предприятии НПО «Курганприбор» открыт новый производственный цех по сборке ракет.

Всего на «Курганприборе» за год построили 3 новых корпуса, это 4,5 тысячи квадратных метров производственных площадей.

В первом цехе производство запущено в прошлом году.

В конце июля этого года введён в эксплуатацию цех № 2, введены в эксплуатацию 55 станков.

«Завод Протей» открыл производство упаковки для косметики, бытовой химии и продуктов питания

«Завод Протей», расположенный в Жукове Калужской области, открыл вторую производственную площадку с целью расширения производства пластиковой упаковки для косметики, бытовой химии и продуктов питания, а также для биологически активных добавок (БАД).

Инвестиции в расширение мощностей превысили 4 млрд руб.

В результате общие мощности «Завода Протей» по выпуску пластиковых изделий выросли на 80% — до 800 млн флаконов и банок, а также до 850 млн крышек в год. На новой площадке создано почти 300 новых рабочих мест.

«Кургандормаш» открыл новую площадку по производству погрузчиков за 1 млрд рублей

15 октября в Кургане открыли новую производственную площадку предприятия «Кургандормаш».

Общая сумма затрат составила более 1 млрд рублей. Площадь производства 10 тыс. м2.

В планах проекта начиная с этого года намечено организовать серийный выпуск погрузчика ТЕРМИТ-1000 с годовым объёмом производства не менее 400 единиц в год и фронтального электрического погрузчика МЭП-1000 — не менее 100 единиц в год, а также фронтального погрузчика с телескопической стрелой и ломающейся рамой ММП-1500, лапового снегопогрузчика КЗДМ-206.

Новое производство спецжидкостей открылось на площадке ОЭЗ «Кулибин» в Нижегородской области

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На территории особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске Нижегородской области открылось производство суперконцентратов, концентратов и ингибирующих присадок для спецжидкостей ООО «Феликс ТС» (входит в ГК «Тосол-Синтез»).

Производство создавалось около года и размещено на территории ООО «Синтез ОКА», частной площадки, входящей в состав особой экономической зоны.

В настоящее время в проект вложено более 161 млн рублей, всего планируется инвестировать 212 млн рублей.

Мощность производства составит 15 тысяч тонн продукции в год. При выходе предприятия на полную мощность будет создано 35 рабочих мест.

В Уфе открыли новое мебельное производство

17 октября на территории индустриального парка «ПромЦентр» в Уфе состоялось открытие нового производственно-складского здания и запуск производства мебели компании ООО «Мебельные решения».

Проект направлен на развитие производственного потенциала региона и повышение уровня занятости. Компания уже предоставила работу 130 сотрудникам и планирует увеличить их количество до 500.

Производство литийионных батарей началось в индустриальном парке «Руднево »

Компания «Пасека», входящая в группу компаний «ГАСКАР», начала производство литийионных аккумуляторов для беспилотных летательных аппаратов на территории индустриального парка «Руднево» в московской особой экономической зоне «Технополис Москва».

Вложения в проект составили более 200 миллионов рублей, создано свыше ста новых рабочих мест.

Компания «Пасека» до конца этого года планирует изготовить 90 тысяч литийионных аккумуляторных батарей.

Компания «КС-Билд» запустила новый цех по производству лакокрасочных материалов в Московской области

Новый цех компании «КС-Билд» (входит в ГК «Седрус») стал 900-м производством, открытым при поддержке Фонда развития промышленности. Общие инвестиции в проект составили более 330 миллионов рублей, из которых 150 миллионов рублей были предоставлены ФРП в виде льготного займа по программе «Проекты развития».

В новом цехе организован выпуск широкой линейки водно-дисперсионных лакокрасочных материалов, включая фасадные и интерьерные краски, грунты, готовые шпаклевки и декоративные штукатурки.

В Тюменской области построили фабрику по обогащению песка

«Поревит» построил гигантскую фабрику по обогащению песка. Оборудование высотой с шестиэтажный дом смонтировано прямо в карьере площадью 44 га под открытым небом. Оно позволяет получать три разных фракции сырья.

Песок используется для выпуска стеновых блоков и тротуарной плитки. Обслуживает оборудование 20 сотрудников.

Фабрика объединяет в единую технологическую цепочку судно для добычи песка (земснаряд класса 2000/63) и многочисленное оборудование по грохочению, обеспыливанию, классификации и сушке песка.

В Свердловской области открылся завод по производству тротуарной плитки

24 октября в Свердловской области начал работу завод по выпуску тротуарной плитки под названием «Поревит. Екатеринбург». Он находится в ОЭЗ «Титановая долина».

Инвестиции в данный проект составили почти 1,5 млрд рублей.

Ежегодно завод будет выпускать до 900 тысяч квадратных метров такого материала.

Тула первой в стране начала производить огнестойкое турбинное масло

24 октября в Тульское области открылось производство огнестойкого турбинного масла. Первую очередь завода открыла Группа «НЭК» в соответствии с соглашением, заключенным на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году.

В площадку инвестировано свыше 1 млрд рублей, создано 80 новых рабочих мест.

На территории Российской Федерации аналогичные производства отсутствуют, а зарубежные поставки в условиях санкционного давления ограничены.

«Севкабель» запустил новое производство в Псковской области

26 октября в Пскове на территории завода «СКТ Групп» состоялся запуск новой производственной площадки поливинилхлоридных пластикатов в рамках проекта «Севкабель».

Помимо остальных производственных линий в новом комплексе развернуто производство ПВХ пластикатов и пожаробезопасных полимерных композиций.

Мощность площадки — 1200 готовой продукции в месяц.

В запуск предприятия вложено 5 млрд рублей. Создано примерно 1 700 рабочих мест.

В Ульяновской области запущено производство металлорежущего инструмента

29 октября 2024 года в Лаишевке состоялось открытие второго корпуса завода компании «ХАЛТЕК» площадью 1 тыс. м2.

На новом заводе налажено производство высокоточного инструмента для обработки титановых и жаропрочных сплавов. Это одно из крупнейших производств антивибрационного инструмента в России.

Ожидается, что ежегодная мощность завода составит примерно 100 000 фрез.

В Кургане начало работу новое производство компании «Вездеходы Бурлак »

В Кургане компания «Вездеходы Бурлак» запустила новый цех, продолжая реализацию масштабного инвестиционного проекта.

Новое производство ориентировано на изготовление элементов трансмиссии, таких как шестерни и зубчатые колеса, которые обеспечивают надёжность и долговечность вездеходов.

Для новой производственной площадки закуплено современное оборудование. Это протяжной, зубофрезерные, зубодолбежные, зубофасочные, зубошлифовальные, круглошлифовальные станки с ЧПУ. Также на предприятии запущена собственная линия термообработки.

На новом производстве будет работать 50 человек. Инвестиции в запуск цеха превышают 200 млн рублей.

В Новгородской области запустили производство импортозамещающих фитингов для «Газпрома»

Компания «Петерпайп» открыла на территории ТОСЭР в городе Боровичи Новгородской области три цеха по производству электросварных фитингов и спигот. Они используются в газораспредительных системах «Газпрома».

Инвестиции превысили 400 млн рублей.

На первом этапе объем производства составит до 350 тыс. соединительных деталей из полиэтилена в год с последующим увеличением объемов до 700 тыс. штук в год.

Итого за октябрь 2024 года открыто 19 новых производств:

— из них 7 крупных производства с общими инвестициями 108,5 млрд рублей

— общий объём объявленных инвестиций составил почти 110,5 млрд рублей

— по 4 объектам размер инвестиций не сообщается.

По отраслям:

— Химическая промышленность — 7

— Машиностроение, металлообработка — 4

— Электроника, электротехника, электрооборудование — 2

— Производство стройматериалов — 2

— ОПК — 1

— Мебельная промышленность — 1

— Горнодобывающая промышленность — 1

— Бумажная промышленнсть — 1

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