«Авиационный завод в Дагестане получил сертификат на летную годность для своего самолета»

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Дагестанский авиазавод сертифицировал самолет и вертолет собственной разработки

Предприятие получило сертификат летной годности на многоцелевой четырехместный самолет МАИ-411 «Альфа-КМ», созданный в кооперации с крупными государственными корпорациями. Летательный аппарат изготовлен из композиционных материалов и оснащен инжекторными двигателями, а также системой автопилота.

Помимо этого, сертификацию прошел пятиместный многоцелевой вертолет АП-55.

Самолет МАИ-411 работает на 95-м бензине с расходом 25-30 литров в час, что позволяет ему преодолевать до 1,6 тыс. км на одной заправке.

Ранее на предприятии отмечали, что в конструкции воздушного судна применены новые технические решения, повышающие его эффективность и надежность.

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