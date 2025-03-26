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Bionysheva_Elena 26 марта 2025, 12:56 7987 Авиация

«Авиационный завод в Дагестане получил сертификат на летную годность для своего самолета»

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 © riadagestan.ru

Дагестанский авиазавод сертифицировал самолет и вертолет собственной разработки

Предприятие получило сертификат летной годности на многоцелевой четырехместный самолет МАИ-411 «Альфа-КМ», созданный в кооперации с крупными государственными корпорациями. Летательный аппарат изготовлен из композиционных материалов и оснащен инжекторными двигателями, а также системой автопилота.

Помимо этого, сертификацию прошел пятиместный многоцелевой вертолет АП-55.

Самолет МАИ-411 работает на 95-м бензине с расходом 25-30 литров в час, что позволяет ему преодолевать до 1,6 тыс. км на одной заправке.

Ранее на предприятии отмечали, что в конструкции воздушного судна применены новые технические решения, повышающие его эффективность и надежность.

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Источник: riadagestan.ru

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Дагестанский авиазавод
  • Krutenn Krutenn
    26.03.2518:46:41

    Новости респект. Дагестан красавчики.   

    Вертолет кстати там с камовской схемой, симпатичный…

    Отредактировано: Krutenn~18:51 26.03.25
    #1298996
  • Tevton Tevton
    26.03.2520:48:17

    Your text to link here…

    На Кизлярском электромеханическом заводе (КЭМЗ) планируют запустить в серийное производство четырехместный самолет «Альфа-КМ». Машина разработана Конструкторском бюро Московского авиационного института под обозначением МАИ-411 и впервые показана в 2019 году. Первый длительный полет (из Москвы в Кизляр) выполнен в 2020 году.

    Опытный образец МАИ-411 при взлетной массе около 1250 килограммов был оснащен двумя иностранными авиадвигателями (возможность использования обычного бензина АИ-95) и рассчитан на перевозку 4 человек на расстояние до 1500 км. Разбег — 150 метров, пробег — 180 метров.

    Новая версия машины — «Альфа-КМ», отличается сниженной на 350 кг массой за счет применения композитных материалов (из них собран весь корпус нового самолета кроме центральной части крыла). На новом самолете использовано бортовое радиоэлектронное оборудование российского производства.

    Дальность полёта составляет 1600 км, крейсерская скорость — 250 км/ч, максимальная высота полета — 3 км.

    Серийное производство должно начаться в текущем году, план на перспективу — производить 20 самолётов ежегодно к 2027 году.

    #1299000
  • Dmitry Dmitry
    26.03.2523:30:28

    Бомбардило Кракадило )))

    #1299006
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