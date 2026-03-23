Обновленный электропоезд ЭП2ДМ впервые вышел на Ярославское направление. Состав, который отличается салоном в мятной гамме, прошел тестовую поездку без пассажиров по маршруту Пушкино — Сергиев Посад и обратно.

Обкатка на линии — обязательный этап перед запуском. Специалисты проверили работу тяговых двигателей, климатических установок и тормозной системы.

Ярославское направление — одно из самых загруженных: в будни здесь совершают больше 300 тысяч поездок. Обновление подвижного состава начали в июне 2025 года, уточняют в ТМХ. Модернизированную версию ЭП2ДМ разработали совместно с ТМХ и ЦППК с учетом пожеланий пассажиров. В дальнейшем эти составы будут работать на линии вместе с «Иволгами 4.0».