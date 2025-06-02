Обзор: В мае 2025 года в России были открыты и реконструированы 20 медучреждений

«Сделано у нас» традиционно делает ежемесячные обзоры по новым медицинским учреждениям открываемым в России. В мае открыто новых 17, это если не считать ФАПы — их мы не учитываем. Так же в обзоре мы считаем и реконструкцию, но только капитальную. В прошедшем месяце капитально реконструировано 3 объекта. Все ссылки кликабельны, можно почитать подробности и найти ссылку на первоисточник.

В Мариуполе открыли новый диагностический центр

В Мариуполе начал свою работу диагностический корпус Центра первичной медико-санитарной помощи № 3, который был построен с нуля петербургскими строителями на территории больничного городка по проспекту Ленина.Он сможет обслуживать до 200 пациентов за смену.

Трехэтажное здание разместило в себе отделения лучевой и функциональной диагностики, а также вспомогательные и технические помещения.

В подмосковном перинатальном центре открылся современный диагностический комплекс

На базе родильного отделения Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) начал функционировать новый клинико-диагностический центр. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Основной контингент центра — беременные с патологиями, требующими особого медицинского наблюдения.

Состоялось открытие нового корпуса Института пластической хирургии и косметологии

Институт пластической хирургии и косметологии, крупнейший в России центр реконструктивной и эстетической медицины, объявляет о расширении — вчера состоялось торжественное открытие нового современного корпуса клиники. Новый восьмиэтажный корпус площадью более 8 000 м² кардинально расширяет возможности клиники Института пластической хирургии и косметологии в Москве. С вводом нового корпуса количество операционных увеличилось до 22, коек — до 125.

В Саратове открылся новый онкологический центр

© om-saratov.ru

В Саратове начал работу новый онкологический диспансер.

В онкоцентре будут работать порядка 700 человек. Это врачи и медицинский персонал. Медучреждение рассчитано на 200 коек, поликлиника — на 300 посещений в смену. Стоимость проекта оценивается в 6,5 млрд рублей.

В поселке Мишелевка Иркутской области возвели новую врачебную амбулаторию

В поселке Мишелевка Усольского района начала работу новая амбулатория, рассчитанная на прием 100 пациентов в день. На строительство и благоустройство территории из областного бюджета выделили более 47 млн рублей, еще около 4,6 млн рублей потратили на оснащение медучреждения.

Новая поликлиника площадью 500 квадратных метров оборудована всем необходимым для оказания медицинской помощи. Здесь работают кабинеты терапевтов, педиатра, гинеколога, стоматолога, есть физиотерапевтическое отделение, процедурные и прививочные кабинеты, а также дневной стационар на 15 мест и пост скорой медицинской помощи.

Новый корпус госпиталя имени Вишневского открыл двери в Краснознаменске Московской области.

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Медицинский центр оказывает специализированную помощь военным, семьям военнослужащих и ветеранам. Оснащен 586 помещениями, включая 36 палат. Предусмотрены следующие подразделения: неврология, дерматовенерология, гастроэнтерология, пульмонология, физиотерапия, лабораторные отделы, операционные блоки.

В Ульяновске открыли новую детскую поликлинику на пять тысяч человек

В Ульяновске начала прием пациентов новая детская поликлиника. Она рассчитана на 100 человек в день, а всего сможет обслуживать до 5000 жителей микрорайона.

На оснащение объекта было выделено 25 миллионов рублей. В кабинетах установлено самое современное оборудование для УЗИ, офтальмологии и физиотерапии.

В Кузбассе открыли новую поликлинику в рамках нацпроекта «Здравоохранение»

В посёлке городского типа Бачатский (Беловский округ) построили новую современную поликлинику площадью 4,8 тыс. кв. метров. Она заменила старое здание, которое было серьёзно повреждено во время землетрясения в 2013 году и могло использоваться лишь частично.

Новое трёхэтажное здание поликлиники включает взрослое и детское отделения, а также женскую консультацию. В цокольном этаже размещены подсобные помещения, бытовые зоны и актовый зал.

В городе Сегежа Республики Карелия открыли обновлённую детскую поликлинику

Медицинское учреждение оснащено современным диагностическим оборудованием, включая аппараты УЗИ и ЭКГ. С текущей недели начал работу физиотерапевтический кабинет. Все помещения поликлиники оборудованы новой мебелью. Благоустройство коснулось не только самого здания, но и прилегающей территории, сообщает пресс-служба минздрава Республики Карелия.

В Ипатовской больнице Ставропольского края обновили терапевтический корпус

В Ипатовской районной больнице завершился капитальный ремонт терапевтического корпуса, проведенный в рамках национального проекта «Здоровье». На модернизацию медицинского учреждения направили более 80 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.

В обновленном корпусе отремонтировали терапевтическое, гинекологическое и педиатрическое отделения. Заменили инженерные коммуникации, включая системы отопления, водоснабжения и канализации, а также обновили окна, двери и внутреннюю отделку помещений, сообщается на сайте национальныепроекты.рф.

Ростех открыл современный медицинский комплекс в Хабаровске

Компания «РТ-СоцСтрой» (входит в холдинг «Тяжпромэкспорт» Госкорпорации Ростех) завершила строительство нового корпуса противотуберкулезного диспансера в Хабаровске. Проект реализован совместно с Правительством Хабаровского края. Медицинское учреждение оснащено передовым оборудованием, что позволит врачам проводить высокоточную диагностику и выполнять до тысячи операций ежегодно.

Пятиэтажный комплекс площадью 11 тыс. кв. метров включает приемное и диагностическое отделения. Два этажа занимает стационар на 140 мест, а еще один — хирургический блок с тремя операционными и реанимацией.

На Чукотке открылся новый лечебно-диагностический корпус больницы

Во вторник, 27 мая, в поселке Угольные Копи начал работу новый лечебно-диагностический корпус участковой больницы. В нем можно пройти диагностику, работает процедурный кабинет, ведут прием терапевт и психолог.

В Подольске после ремонта открылась стоматологическая поликлиника

В подольском отделении Домодедовской стоматологической поликлиники завершился ремонт и начался прием пациентов. В помещении были выполнены внутренние отделочные работы, обновлена медицинская мебель, оборудованы комфортные зоны ожидания, установлено современное оборудование.

В Санкт-Петербурге начал работу новый Центр высокотехнологичного протезирования

Центр расположен в историческом центре города в пятиэтажном здании площадью более 1500 м². Медицинское учреждение оснащено передовым реабилитационным оборудованием, а работу с пациентами ведут опытные специалисты в области ортопедии и адаптивной физкультуры. В Центре будет предоставляться полный цикл протезирования — от первичной диагностики до окончательной адаптации пациента, включая изготовление современных экзопротезов конечностей, производство ортезов и корсетов Шено, а также создание специализированных спортивных протезов.

Особое внимание будет уделяться реабилитации участников СВО, включая их вовлечение в спортивные программы и социальные проекты.

В Москве открылись шесть специализированных центров для лечения детей с тяжелыми заболеваниями

На базе ведущих детских больниц столицы созданы профильные медицинские центры, оказывающие помощь при сложных кардиологических и гастроэнтерологических патологиях:

Морозовская больница — центры кардиохирургии (врожденные/приобретенные пороки сердца, аритмии) и лечения воспалительных заболеваний кишечника и печени

Больница им. Башляевой — центры кардиологии (легочная гипертензия, кардиомиопатии, наследственные нарушения липидного обмена) и лечения целиакии

Больница им. Филатова — центры кардиохирургии и лечения заболеваний печени, желчевыводящих путей, синдрома короткой кишки

Центры обеспечивают полный цикл медицинской помощи: от точной диагностики и постановки окончательного диагноза до диспансерного наблюдения и стационарного лечения при необходимости. Они оснащены современным оборудованием экспертного класса, что позволяет проводить сложные виды терапии, включая генно-инженерное биологическое лечение. Особое внимание уделяется коллегиальному рассмотрению сложных случаев и индивидуальному подходу к каждому пациенту, сообщает пресс-служба Правительства и мэра Москвы.

Всего было построено или модернезированно медучреждений 20, среди них новых — 17, отремонтированно — 3

поликлиники — 3 (новых — 2, реконструирована — 1)

амбулатории — 1 (новая)

медицинские и диагностические центры — 12 (новых -11, реконструкция — 1)

стоматология — 1 (реконструкция)

другие медучреждения — 3 (новых)

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