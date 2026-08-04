«Сделано у нас» традиционно делает ежемесячные обзоры по новым медицинским учреждениям открываемым в России. В июле открыто новых — 7, это если не считать ФАПы — их мы не учитываем. Так же в обзоре мы считаем и реконструкцию, но только капитальную. В прошедшем месяце капитально реконструировано 8 объектов. Все ссылки кликабельны, можно почитать подробности и найти ссылку на первоисточник.

В Южно-Сахалинске открыли новую детскую поликлинику на 11 тыс. человек

Медучреждение рассчитано на обслуживание порядка 11 тысяч детей, здесь готовы проводить до 250 посещений в смену. Новое здание разгрузит главный корпус детской поликлиники на улице Емельянова.

Медицинскую помощь в регионе развивают в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В новом корпусе детской поликлиники пациенты смогут получить комплексную медицинскую помощь. Здесь открыт прием педиатра, невролога, оториноларинголога, гинеколога, хирурга, эндокринолога, аллерголога и травматолога-ортопеда. Впервые в штате учреждения на базе нового корпуса будут работать врачи редких профилей — ревматолог, мануальный терапевт, остеопат и уролог-андролог. При острых заболеваниях пациентов готовы принимать в кабинете неотложной помощи и доврачебном кабинете.

В Торезе впервые за полвека капитально отремонтировали медицинский колледж

В Торезе капитально отремонтировали четырехэтажное здание учебного корпуса медицинского колледжа — впервые за последние полвека. Площадь объекта составляет около 3 тысяч квадратных метров.

Специалисты выполнили весь комплекс работ: отремонтировали и усилили несущие конструкции, заменили кровлю и остекление, утеплили и привели в порядок фасад. Внутри здания проведены все отделочные работы, а также полностью обновлены инженерные сети и коммуникации.

Обновленные строителями площади позволили создать современную образовательную среду для более чем 800 учащихся колледжа.

В алтайском селе открыли новую поликлинику

29 июля в алтайском райцентре Смоленское открыли новую поликлинику ЦРБ на 210 посещений в смену.

Качественную помощь смогут получать здесь более 20 тысяч жителей Смоленского района и соседних территорий. Благодаря совместной работе правительства края, властей муниципалитета, депутатов «Единой России» удалось найти деньги на стройку. Расходы составили 750 млн рублей. Из них 440 млн направлены краю по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Оставшаяся сумма — вложения из краевого бюджета.

В Чувашии открылась новая поликлиника

Поликлиника площадью около 1000 кв.м в Моргаушах построена в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и рассчитана на 150 посещений в смену. Здесь два отделения: детское и взрослое, каждое с отдельным входом.

Прием пациентов будут вести участковые терапевты, педиатры, а также врачи узкого профиля: оториноларинголог, офтальмолог, невролог. Здесь же предусмотрены кабинеты УЗИ и функциональной диагностики, отдельные процедурные и прививочные кабинеты для взрослых и детей.

В Беслане после масштабной реконструкции открылась обновлённая поликлиника Правобережного района

Строители полностью обновили кабинеты, инженерные сети и кровлю, установили новую котельную и трансформаторную подстанцию. Теперь жители Правобережного района могут получать качественную медицинскую помощь в комфортных условиях, не выезжая за пределы района. Поликлиника рассчитана на 600 посещений взрослых и 100 детей в смену. Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» учреждение оснастили современным оборудованием: компьютерным томографом, маммографом, флюорографом, аппаратами УЗИ и другим необходимым диагностическим оборудованием.

В поселке Баранчинском Свердловской области после масштабного капремонта открыли ОВП

Отделение общей врачебной практики № 2 Центральной районной больницы Кушвы в посёлке Баранчинском Свердловской области торжественно открылось для пациентов после капитального ремонта по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В обновление здания вложено более 78 миллионов рублей. Средства выделили из областного и федерального бюджетов. Здание общей врачебной практики в Баранчинском было построено в 1963 году. В ходе работ подрядчики полностью обновили кровлю, отмостку и фасад, заменили наружные и внутренние двери, окна, а также все инженерные сети. Выполнена перепланировка помещений, смонтированы новые системы пожарной и охранной сигнализаций, видеонаблюдения и телефонии. Для людей с ограниченными возможностями здоровья создана доступная среда.

В Новогуровском открыли поликлинику после капитального ремонта

В посёлке Новогуровский завершился капитальный ремонт поликлиники. В обновлённом здании полностью переделаны кабинеты врачей, прививочные, процедурные и физиотерапевтические блоки. Появились удобная регистратура и зоны ожидания, установлена система видеонаблюдения. Медицинскую помощь здесь будут получать около 4200 человек — жители посёлка и соседних населённых пунктов. Ремонт провели по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В ярославских больницах обновили хирургию и детский корпус

В Ярославле завершили капитальный ремонт второго хирургического отделения Клинической больницы № 9. Это одно из ключевых хирургических подразделений региона — здесь ежегодно проводят больше тысячи плановых и экстренных операций для жителей Ярославской области. В отделении полностью обновили помещения: сделали современную отделку, заменили окна, двери, напольные покрытия, модернизировали освещение. Еще один завершенный объект — фасад детского корпуса Областной туберкулезной больницы. Работы обошлись в 5 миллионов рублей, учреждение выполнило их за счет собственных средств. Отремонтировали фасад и балконы, подготовили торец здания к нанесению мурала по проекту #БудьЯрче.

В Полевском после ремонта открылась взрослая поликлиника

В южной части Полевского (Свердловская область) заработала обновлённая взрослая поликлиника Центральной районной больницы. Здание 1983 года постройки капитально отремонтировали впервые: строители заменили кровлю, обновили все помещения, модернизировали системы электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения. Это уже второй медицинский объект в городе, который привели в порядок за последнее время. В мае здесь же открылась поликлиника в северной части Полевского. Новая поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену.

В посёлке Малино Московской области открылась поликлиника после капремонта

В посёлке Малино городского округа Ступино после капитального ремонта открылась поликлиника. Приём пациентов возобновлён в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В обновлённом здании оборудованы зоны ожидания, установлена навигация, заменена мебель. Медицинскую помощь здесь будут получать более 4,1 тысячи человек.

В Перми открылась новая поликлиника на 200 посещений в смену

Новый четырехэтажный комплекс рассчитан до 200 посещений в смену. Здание поликлиники расположено на территории действующего больничного комплекса. Проект реализован по краевой адресной инвестиционной программе и национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Здесь подготовлены кабинеты участковых терапевтов и узких специалистов. Оборудованы рентгенодиагностическое отделение, кабинеты медицинской реабилитации, профилактики, физиотерапии, процедурные, травмпункт с отдельным входом, подразделение женской консультации с дневным стационаром и малой операционной. Поликлиника также уже укомплектована медоборудованием и мебелью, например, в кабинетах лучевой диагностики расположены рентген, флюорограф и маммограф. Также благоустроена территория вокруг поликлиники.

В Брянске открылось новое здание городской поликлиники № 4

Здание рассчитано на 800 посещений в смену. Корпус построен в Советском районе столицы региона по проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

Поликлиника оснащена современным диагностическим оборудованием: МРТ, КТ, флюорографической и рентгенологической установками, эндоскопическими стойками, аппаратами УЗИ экспертного класса. Штат учреждения укомплектован 97 врачами и 233 специалистами среднего медперсонала. Также поликлинике передали пять автомобилей для организации неотложных вызовов на дому.

В Ногинске открылась новая поликлиника

Она рассчитана на 500 посещений в смену и сможет принимать одновременно взрослых и детей. Это не просто еще одно медицинское здание. Новая поликлиника решает давнюю проблему доступности помощи — теперь 42 тыс. пациентов смогут получать квалифицированную медпомощь рядом с домом. Время ожидания приема сократится с двух недель до трех дней, а терапевта можно будет посетить в день обращения. В штате учреждения — 90 врачей и 170 специалистов среднего медицинского персонала. Поликлиника оснащена по последнему слову техники: здесь установлены пять единиц тяжелого диагностического оборудования — магнитно-резонансный томограф (МРТ), компьютерный томограф (КТ), маммограф, флюорограф и рентген-аппарат. В новое здание переедут детское клинико-диагностическое отделение № 2 и взрослая поликлиника № 2. Учреждение рассчитано на 350 взрослых и 150 детей в смену.

В Москве открылся новый медицинский центр

Сеть клиник «Семейный доктор» открыла медцентр в Москве площадью 17 тыс. м². Инвестиции в проект оцениваются в 2 млрд руб. Клиника объединит консультативно-диагностический и бальнеологический комплексы со спа и термами. Компания является клинической базой Сеченовского университета и РУДН. В структуру Центра войдут современный диагностический комплекс (включая КТ и МРТ), программы интегративной и превентивной медицины. Среди ключевых направлений — центры женского и мужского здоровья, косметологии, стоматологии, гастроэнтерологии, ментального здоровья, диетологии и детокса, здоровой спины и реабилитации, а также велнес и СПА-направления, — отметила генеральный директор сети клиник «Семейный доктор» Юлия Графова.

Всего было построено или модернезированно медучреждений 15, среди них новых — 7, отремонтированно — 8

поликлиники — 12 (новых — 6, реконструировано — 6)

медицинские и диагностические центры — 1(новых — 1, реконструкция — 0)

Госпитали — 1(новых — 0, реконструировано — 1)

другие медучреждения — 1 (новых — 0, реконструкция — 1)