От крупных многопрофильных центров до районных амбулаторий и женских консультаций — сентябрьские проекты расширили доступ к медпомощи в разных регионах России.

«Сделано у нас» традиционно делает ежемесячные обзоры по новым медицинским учреждениям открываемым в России. В сентябре открыто новых — 14, это если не считать ФАПы — их мы не учитываем. Так же в обзоре мы считаем и реконструкцию, но только капитальную. В прошедшем месяце капитально реконструировано 5 объектов. Все ссылки кликабельны, можно почитать подробности и найти ссылку на первоисточник.

В Ленинске-Кузнецком после капремонта открыли детскую поликлинику на 3600 пациентов

В Ленинске-Кузнецком возобновил работу второй корпус детской поликлиники № 2 Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров. Учреждение рассчитано на обслуживание 3,6 тыс. юных жителей города. Масштабное обновление стало возможным благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». В ходе ремонта в здании заменили системы отопления и канализации, а деревянные окна по всему периметру поменяли на пластиковые. Стены и полы выровняли и обновили, смонтировали потолочные системы. Для безопасности установили современную пожарную сигнализацию. Благодаря перепланировке появились новые функциональные зоны: туалет для маломобильных пациентов, а для сотрудников — отдельный санузел, гардероб и комната приёма пищи. Также в каждом кабинете теперь есть раковина для умывания.

В Сургуте открылась станция переливания крови

В Сургуте открылась новая станция переливания крови, что предоставляет жителям Югры дополнительные возможности для помощи нуждающимся. Площадь нового медучреждения увеличилась почти в четыре раза, что значительно повысило его пропускную способность: теперь за одну смену здесь могут принять более 120 человек. Суточный объём заготовки крови достигает 90 литров. На станции используется отечественное оборудование, которое создают при поддержке Кировского НИИ гематологии.

В селе Приютном Калмыкии открыли новую поликлинику

Новое здание районной поликлиники ввели в эксплуатацию в селе Приютном Республики Калмыкии, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Медучреждение построили в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Поликлиника способна принимать 240 пациентов в смену и обеспечивать качественной медицинской помощью 10 000 жителей района. Все кабинеты полностью укомплектованы новой мебелью и современной техникой.

В Воронеже открыли многопрофильный медцентр с МРТ, КТ и восстановительным отделением

Медицинский центр объединяет широкий круг специалистов, высокотехнологичную диагностику, восстановительное лечение и дневной стационар для взрослых и детей. Одно из важных направлений нового центра — комплексное восстановление пациентов. В отделении восстановительной медицины представлены лечебная физкультура (ЛФК), физиотерапия и массаж. В медицинском центре представлены МРТ, КТ, рентген и ультразвуковая диагностика. Пациентам также доступны лабораторные исследования и функциональная диагностика: ЭКГ, Холтер, СМАД, ЭЭГ, ЭНМГ и другие исследования.

В Ростове-на-Дону открылся первый Центр медицины здорового долголетия

Специалисты называют открытие центра важным шагом в развитии профилактической медицины. Это часть большой работы, которая ведётся в нашей стране. В центре дончане старше 18 лет смогут пройти комплексную диагностику биологического возраста, выявить предрасположенность к возрастным заболеваниям и получить индивидуальную программу коррекции здоровья. Записаться на обследование можно как по направлению из поликлиники по месту жительства, так и самостоятельно — при наличии полиса ОМС.

Под Липецком после ремонта заработала поликлиника в Матырском

В Матырском под Липецком после капремонта вновь принимает пациентов поликлиника. У этого здания особая история: в годы пандемии коронавируса здесь спасли немало жизней. Теперь обновление получило само медучреждение — оно стало современным и комфортным. И сотрудники, и пациенты отзываются положительно — находиться в обновлённых помещениях им приятно. Коллектив поликлиники пополняется: буквально на днях трудоустроились четыре врача — два терапевта, педиатр и кардиолог.

В Кургане открыли поликлинику областной больницы стоимостью более миллиарда рублей

Новая площадка областной больницы объединила лабораторную, лучевую и эндоскопическую диагностику с эндокринологическим центром и современным лечебным оборудованием. На работы выделили больше миллиарда рублей. В этом учреждении собрали немало важных компетенций для пациентов: тройная лаборатория, отделение лучевой диагностики, эндоскопическое отделение и эндокринологический центр и многое другое. Поликлиника укомплектована современным высокотехнологичным оборудованием: рентген-аппараты, маммограф, аппараты УЗИ, эндоскопическое оборудование, наркозные и стоматологические аппараты.

В Сестрорецке открыли корпус радиотерапии с полным циклом онкопомощи

Состоялось открытие нового корпуса радиотерапии городской больницы № 40 в Сестрорецке. Его мощности повысят доступность и качество онкологической помощи для всех петербуржцев, а жители Курортного района смогут проходить лучевую терапию рядом с домом.

Корпус сейчас принимает 40 пациентов в день, в дальнейшем это число планируется удвоить. Здесь создан уникальный технологический комплекс, состоящий из томотерапевтической установки и линейного ускорителя. Высочайшая точность оборудования и его способность адаптироваться к индивидуальным особенностям человека минимизируют возможные побочные эффекты для здоровья пациентов.

В Барнауле открыли обновлённую поликлинику за 330 млн рублей

Торжественное открытие поликлинического отделения Городской больницы № 3 состоялось сегодня, 17 сентября. Во время пандемии оно было переформатировано под ковидный госпиталь. На капитальный ремонт поликлинического отделения горбольницы № 3 было направлено более 330 миллионов рублей, в том числе 90 миллионов выделили на оборудование.

На Васильевском острове Санкт-Петербурга построена и оборудована первая за полвека новая поликлиника

Открылось новое поликлиническое отделение № 137 Городской поликлиники № 4 на намывных территориях Василеостровского района — на набережной Миклухо-Маклая. Это первая за полвека поликлиника района, построенная «с нуля». Она объединила все виды амбулаторной помощи: взрослую и детскую поликлиники, женскую консультацию, взрослую и детскую стоматологию, дневной стационар, станцию скорой помощи. В результате создан один из крупнейших медицинских комплексов города. Поликлиника площадью 11,5 тысячи квадратных метров оборудована по самым современным стандартам. Она позволит перераспределить потоки пациентов и снизить нагрузку на действующие медучреждения. Поликлиника оснащена современным оборудованием российского производства. В частности, в отделении стоматологии размещено физиотерапевтическое оборудование для лечения заболеваний ротовой полости, верхнечелюстного сустава.

В Дорогобужской ЦРБ завершили первый этап ремонта детского отделения

Ремонт детского отделения стартовал в начале 2026 года при финансовой поддержке ПАО «Дорогобуж». Первый этап уже полностью завершён: обновлена половина отделения, рассчитанного на 25 коек. Для маленьких пациентов создали комфортные и современные условия — заменены инженерные сети, помещения стали светлыми, установлена новая мебель, рассказали в пресс-службе Минздрава России.

В Ульяновске открыли поликлинику на 250 посещений в смену

Поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену. Медицинскую помощь здесь смогут получать более 30 тыс. взрослых пациентов. На создание и оснащение объекта направлено свыше 900 миллионов рублей за счёт инфраструктурного кредита. На данный момент завершены строительные, отделочные и благоустроительные работы. Жители смогут получать помощь по широкому спектру направлений: терапия, профилактика, кардиология, неврология, оториноларингология, офтальмология, дерматовенерология, реабилитация, лечение инфекционных заболеваний и онкологическая помощь. Медучреждение оснащено всем необходимым оборудованием: современным МРТ-аппаратом, рентген‑аппаратом, флюорографом, маммографом, денситометром, аппаратами УЗИ и оборудованием для функциональной диагностики.

В Оренбурге открылось приёмное отделение с КТ, 3D-рентгеном и пневмопочтой

В Оренбурге начало работу новое модульное приемное отделение Областного центра хирургии и травматологии. Площадь объекта составляет около 1,5 тысячи квадратных метров. В числе нового оборудования — компьютерный томограф и передвижной рентгеновский аппарат с функцией 3D-реконструкции. Последний позволяет получать трехмерные изображения непосредственно во время хирургических вмешательств. Для оперативности и удобства врачей в новом «приемнике» работает система пневматической почты. Документы и небольшие грузы могут перемещаться между сотрудниками по специальным трубопроводам за счет движения воздуха.

В Саткинском округе открыли две поликлиники для 14 тысяч жителей

В Саткинском муниципальном округе открыли две новые поликлиники. Их построили по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба регионального Минздрава. На строительство и оснащение направили более 220 млн рублей. Поликлиника в поселке Западном получила лицензию на широкий спектр медицинской деятельности и уже принимает пациентов. На строительство и оснащение выделили 113 миллионов рублей. К поликлинике прикреплено около 10 тысяч человек, из них более 2 тысяч — дети. Прием ведут терапевт и педиатры.

Вторая поликлиника открылась в поселке Бердяуш. На нее направили 110 миллионов рублей. Учреждение работает с марта. К нему прикреплено более 4 тысяч человек, включая около тысячи детей. Здесь организованы два терапевтических участка и один педиатрический. Штат укомплектован полностью — 12 сотрудников, среди них терапевт, педиатр, зубной врач, акушерка, фельдшеры и медсестры.

В Туле начал работу центр протезирования для ветеранов СВО

В Туле открылся Центр высокотехнологичного протезирования — девятый филиал Центра инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО Госкорпорации Ростех) в регионах. Проект реализовали Ростех и фонд «Защитники Отечества» при поддержке правительства Тульской области.

Центр работает по полному циклу: от консультации и изготовления индивидуальных протезов, включая модели с микропроцессорным управлением, до комплексной реабилитации. Помощь здесь смогут получать жители Тульской, Рязанской, Орловской и Калужской областей, в том числе участники СВО.

В Кузбассе после модернизации заработала поликлиника для 3 тысяч детей

В городе Ленинск-Кузнецкий после полуторагодового ремонта снова принимает детей поликлиника № 4. Учреждение относится к центру охраны здоровья шахтеров имени Святой Варвары.

Здание обновляли по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». За время работ здесь полностью поменяли коммуникации, сделали перепланировку и расширили помещения. Для удобства посетителей появилась понятная навигация. Отдельно оборудовали кабинет, где будут оказывать неотложную помощь. Учли и потребности маломобильных граждан: на входе установили пандус, внутри — специализированный санузел и таблички со шрифтом Брайля.

До тысячи пациентов в день: новая поликлиника открылась в Королёве

В Королеве начал работу крупный медицинский объект. По расчетам, новая пятиэтажная поликлиника на улице Циолковского может принять до тысячи посетителей в день. Внутри поликлиники — полностью новая инфраструктура: от отделки и инженерных систем до современной медицинской техники. В арсенале врачей есть компьютерный и магнитно‑резонансный томографы, рентген‑аппараты, флюорограф, маммограф, оборудование для УЗИ, эндоскопических исследований и функциональной диагностики. Такой набор техники позволяет проводить широкий спектр обследований, не направляя пациентов в другие медучреждения.

Крупнейшая поликлиника Тюменской области приняла первых пациентов в Ишиме

Самый крупный объект здравоохранения Тюменской области открылся в Ишиме, первых пациентов здесь начали принимать 1 сентября. Площадь здания составляет 12,5 тыс. кв. метров, оно стостоит из поликлиники для взрослых, стоматологии, женской консультации, дневного стационара, отделения функциональной диагностики, рентгенологического и эндоскопического отделений. Поликлиника полностью оснащена современным оборудованием и мебелью. Продумана система навигации и маршрутизации пациентов. Лечиться здесь смогут жители Ишима, Ишимского округа и других близлежащих муниципалитетов, прикреплённых к областной больнице № 4.

Всего было построено или модернезированно медучреждений — 19, среди них новых — 14, отремонтированно — 5

Поликлиники — 11 (новых — 7, реконструировано — 4)

Медицинские и диагностические центры — 3 (новых — 3, реконструкция — 0)

Госпитали — 4(новых — 3, реконструировано — 1)

Другие медучреждения — 1 (новых — 1, реконструкция — 0)