Уральская Сталь начала выпуск новой высокопрочной стали HardUS 400

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Новотроицкий металлургический комбинат «Уральская Сталь» запустил производство новой износостойкой стали HardUS 400. Материал отличается повышенной прочностью, твердостью (360-430 НВ) и устойчивостью к истиранию, что делает его подходящим для тяжелой горнодобывающей техники.

Сталь выпускается в виде листового проката толщиной 16-50 мм, шириной 1500-2000 мм и длиной до 12 метров. Она предназначена для изготовления кузовов карьерных самосвалов, ковшей экскаваторов и других деталей, подверженных высоким нагрузкам. Использование HardUS 400 позволит увеличить срок службы оборудования и сократить простои на ремонт, сообщает пресс-служба «Уральской Стали».

Вместе с HardUS 400 компания предлагает марку WeldUS 690, которая сочетает высокую прочность (предел текучести от 690 МПа) и хорошую свариваемость. Обе разработки созданы с учетом многолетнего опыта предприятия и возможностей его производственных мощностей.

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