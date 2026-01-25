На Уральской Стали разработали уникальную технологию производства и отлили заготовку корпуса перспективного контейнера для коммерческих реакторов.Отливка весит свыше 115 тонн, выполнена из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ), соответствует требованиям ТУ для изделий такого ответственного назначения. Это первая такой массы отливка из ВЧШГ в истории российской металлургии. Ранее такие решения поставлялись зарубежными производителями.

В будущем планируется использование этой технологии при серийном изготовлении контейнеров для транспортировки и длительного хранения отработанного ядерного топлива и остеклованных радиоактивных отходов.

Разработанная технология позволит специалистам комбината также осваивать и другие типы крупногабаритных отливок из ВЧШГ, серого чугуна и стали весом вплоть до 200 тонн.