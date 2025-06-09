«АТГ» запустил вторую очередь завода по производству бумажной гигиенической продукции

© arh-tissue.ru

Компания «Архбум Тиссью Групп» (АТГ), входящая в состав АО «Архангельский ЦБК», ввела в эксплуатацию вторую очередь своего завода в Калужской области. Инвестиции в проект составили 12,5 млрд рублей и были направлены на строительство новых производственных мощностей и модернизацию оборудования для выпуска санитарно-гигиенических изделий (СГИ). В результате мощность предприятия увеличилась вдвое — до 140 тыс. тонн продукции в год, а также создано 250 новых рабочих мест.

В рамках второй очереди построен производственно-складской комплекс площадью более 70 тыс. кв. м, возведена инженерная инфраструктура (энергоблок, очистные сооружения, система водоподготовки), а также установлены вторая бумагоделательная машина и семь новых конвертинговых линий для выпуска готовой продукции. Полный ввод мощностей в конце 2024 года позволил компании в I квартале 2025 года нарастить объемы производства на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выпуск продукции, включая бумагу-основу и изделия под брендом Soffione, увеличился, а выручка выросла на 45%, достигнув 3,6 млрд рублей.

Расход воды сокращен до 5 куб. м на тонну продукции (в 3-4 раза меньше, чем у старых аналогов). Внедрена система теплорекуперации, уменьшающая выбросы тепла и экономящая газ. Частотное регулирование приводов бумагоделательных машин снижает потребление электроэнергии, сообщает пресс-служба АТГ.

С запуском новых линий АТГ начал выпуск СГИ для профессионального использования (отели, рестораны, медицинские учреждения). Спрос на такую продукцию растет благодаря развитию внутреннего туризма и повышению гигиенических стандартов. 90% продукции компании реализуется на внутреннем рынке. Потребление бумажных СГИ в России продолжает увеличиваться, приближаясь к европейскому уровню (14-15 кг на человека в год). Основные факторы роста — повышенные требования к гигиене после пандемии, улучшение качества продукции (мягкость, многослойность) и урбанизация, увеличивающая спрос в городах.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈