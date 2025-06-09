Импортозамещение. Май 2025 года

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Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 2214 проектов импортозамещения!

1. В 2025 году запланирован запуск завода полимеров Иркутской нефтяной компанией, который является частью большого газохимического комплекса в Усть-Куте. Завод будет обеспечен собственным сырьем и станет одним из крупнейших в стране производителей полиэтилена.

2. Один из крупнейших производителей овощей защищенного грунта в России — агропромышленный холдинг «ЭКО-культура» продолжает продвигать и внедрять собственные решения во все технологические и технические процессы. Так, для облегчения работы овощеводов в тепличных комплексах компании используются специальные подъемные гидравлические тележки ножничного типа, разработанные и изготовленные специалистами холдинга. Это очередной шаг компании к импортозамещению.

3. 7 мая в Ставрополе состоялся запуск первого в России производства пребиотика лактулозы — ключевого компонента для создания функциональных молочных ингредиентов для медицины, детского питания и ветеринарии.

Ранее в России не было собственного производства лактулозы. По оценке экспертов, более 3000 тонн ежегодно завозилось из-за рубежа. Открытие производство позволит закрыть потребности страны и создать основу для новых научных разработок.

4. Костромской завод «Нефтехиммаш» начал выпуск оборудования для производства аммиака, которое раньше закупали в Италии и Швейцарии. Заказ поступил от АО «Минудобрения» — крупного производителя удобрений в Центральном Черноземье. Это первое российское предприятие, освоившее изготовление такой техники.

5. Компания «Пермские насосы» запустила серийное производство новых моделей центробежных насосов с длиной вала более 3 метров для различных отраслей промышленности и теплоэнергетики. Новые производственные мощности позволяют обеспечить выпуск до 150 единиц продукции в год.

Разработанные инженерами предприятия насосы с длиной вала более 3 метров по конструкции аналогичные европейским и американским. Начало выпуска новых моделей позволит закрыть часть потребности российских компаний, которая образовалась после ухода зарубежных игроков с отечественного рынка.

6. «ТМХ Электротех» выпустил первую сотню электродвигателей ДТА-170 для метро.

Производство тяговых электродвигателей для метро ведется в рамках внутрихолдингового сотрудничества, что позволяет обеспечивать подвижной состав отечественными комплектующими. Этот проект способствует импортозамещению ключевых компонентов и укрепляет независимость российского машиностроения от зарубежных поставщиков.

7. Компания «ВИНТЕХ», резидент индустриального парка «Сынково», запустила предприятие площадью 1,6 тыс. кв.м. на территории цифрового промышленного коворкинга «Коледино» в формате light industrial. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В запуск нового предприятия инвестировано 100 млн рублей. На первом этапе компания сможет производить 20 тонн готовой продукции в месяц, после выхода на полную мощность этот объем будет увеличен до 40 тонн. Готовая продукция „ВИНТЕХ“ будет применяться при изготовлении печатных плат как для товаров народного потребления, так и в авиастроении, железнодорожной промышленности, телекоммуникации и других сферах. И что важно — она позволит не только укрепить позиции российского рынка электронной промышленности и электротехнической индустрии, но и снизить зависимость от импортных поставок».

8. Холдинг «СТАН» Госкорпорации Ростех импортозаместил портальный пятиосевой фрезерный обрабатывающий центр модели 2000VH для предприятий авиа-, двигателестроения и оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Серийный выпуск станка налажен на мощностях НПО «Станкостроение» в Стерлитамаке. Высокотехнологичный портальный центр не имеет аналогов среди отечественного оборудования.

9. АО «Костромской завод автокомпонентов», один из крупнейших производителей деталей поршневой группы в России и СНГ, активно расширяет производственные мощности при поддержке региона и федеральных программ.

Предприятие сотрудничает с ведущими автопроизводителями, включая АВТОВАЗ, КАМАЗ, Ярославский моторный завод, а также поставляет продукцию в страны СНГ, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. В условиях санкций завод успешно реализует импортозамещающие проекты, осваивая новые виды продукции.

10. В Башкортостане запущено первое в России производство сульфата железа моногидрата при поддержке Фонда развития промышленности. «Русская купоросная компания» ввела в эксплуатацию уникальное для России производство в Благовещенске, которое позволит сократить зависимость отечественной агропромышленной отрасли от импорта и обеспечить сельхозпроизводителей высококачественными кормовыми добавками и удобрениями.

11. Группа компаний «Меркурий» запустила производство микрофлиса MERCURYTEX — материала, разработанного с учетом современных требований к функциональности и качеству и соответствующего российским стандартам.

Микрофлис MERCURYTEX используется в производстве тканей типа софтшелл в качестве внутреннего слоя. С помощью нового материала уже удалось повысить паропроницаемость ткани софтшелл с мембраной MERCURYTEX TURBO до 15 000 г/м²/24 ч. Это улучшает эксплуатационные характеристики спортивной и профессиональной одежды, обеспечивая оптимальный микроклимат и комфорт. Ранее компания импортировала аналогичный материал из Китая, что подчеркивает важность локализации производства.

12. ПК «Марион» расширила линейку промышленного оборудования, представив специализированные погружные нагреватели для гальваники, оснащённые стеклянными колбами. Решение стало ответом на запросы рынка, возникшие после ухода зарубежных производителей, и дополнило существующий ассортимент нагревателей с колбами из титана и нержавеющей стали марки AISI 316L. Новые изделия предназначены для работы в агрессивных средах, включая кислотные и щелочные растворы, используемые в процессах электрохимического покрытия.

13. Запуск первой российской установки по производству электролитов для суперконденсаторов прошел в пятницу в Инженерном химико-технологическом центре (ИХТЦ) Томского госуниверситета (ТГУ); на пиковой мощности установка сможет производить до 1,5 тонны продукта в год, передает с места корреспондент РИА Томск.

Планируется, что в год установка будет производить около полутора тонн соли — именно столько требуется, чтобы поставить на поток создание отечественных суперконденсаторов. Расчет установки выполнен таким образом, чтобы она обеспечивала потребности страны до 2030 года. Так как в ее составе нет дорогих или незаменимых комплектующих, в теории, установка может работать бесконечно.

Ранее сообщалось, что после ограничения поставок химических продуктов и технологий из-за рубежа Россия испытала острую необходимость в отечественных химических производствах.

14. Сталепромышленная компания «Регион» запустила в Орехово-Зуевском городском округе Московской области массовое производство гидроцилиндров для сельскохозяйственной и спецтехники. Предприятие планирует выпускать до 4,2 тыс. единиц продукции в год после выхода на полную мощность.

На создание производства направлено 89 млн рублей, из которых 60,4 млн рублей составил льготный заём от федерального Фонда развития промышленности (ФРП) по программе «Комплектующие изделия», а 6,7 млн рублей предоставил Фонд развития промышленности Московской области.

Компания наладила выпуск гидроцилиндров для сельхозтехники, самосвальных прицепов и полуприцепов. Производство полностью локализовано с использованием российских материалов и комплектующих.

15. В Челябинской области запустили третий завод по производству микрокальцита.

В 2024 году в Россию было импортировано 260 тысяч тонн микрокальцита. А поскольку в нынешних реалиях импорт — удовольствие дорогое, наша продукция заметно выделяется на фоне зарубежных конкурентов за счет более привлекательной цены при равном, если не превосходящем качестве. Дополнительные мощности позволят компании усилить свое положение на рынке как производителя важной импортозамещающей продукции.

16. Агрохолдинг «Мираторг» высадил первую партию собственных мини-клубней картофеля на испытательном участке в Калининградской области. На площади 2,5 га в поселке Поваровка разместили 180 тысяч клубней, выращенных с применением технологии микроклонального размножения в тепличных комплексах компании.

Это третий этап масштабного проекта по созданию отечественного семенного фонда, который «Мираторг» реализует с 2023 года при поддержке Минсельхоза. В следующем году из полученного урожая планируют вырастить семена класса «супер-суперэлита», а к 2026 году — перейти к производству «суперэлиты» для поставки фермерам Брянской, Тульской, Орловской и Калининградской областей.

Проект включает современную лабораторию микроклонального размножения, энергоэффективные теплицы и изолированные питомники. Его реализация позволит сократить зависимость российского картофелеводства от импортных семян и обеспечить аграриев качественным отечественным посадочным материалом, сообщает пресс-служба Мираторг.

17. Брянское научно-производственное объединение «Группа компаний машиностроения и приборостроения» (ГКМП) открыло новый цех и наладило серийный выпуск колесных и гусеничных асфальтоукладчиков под брендом «Десна». Это единственное в России и ЕАЭС производство такого масштаба, работающее преимущественно на отечественных комплектующих — уровень локализации достигает 90%.

Теперь предприятие выпускает две модели колесных и три модели гусеничных асфальтоукладчиков, с плановой мощностью до 40 единиц техники в год. Это позволит компании занять около 10% российского рынка, сократив зависимость от импорта. Ранее основными поставщиками таких машин были Китай, а до санкций — производители из Германии, США, Швеции и Японии.

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