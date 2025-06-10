Российское оборудование: приточная система вентиляции в зонах открытой окраски

falling-of-skies 10 июня 2025, 18:41 103 Видеоблог
Российское оборудование: приточная система вентиляции в зонах открытой окраскиСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Говорим о соплах и вентиляции. Российское производство!
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Источник: rutube.ru
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falling-of-skies